Borussia Dortmund sufrió demasiado para poder llevarse el 'Derbi del Ruhr' ante el incómodo Schalke 04, gracias a la anotación por obra del joven promovido hace poco, Youssoufa Moukoko. Quien entró por Anthony Modeste a los 64' para poder darle solución en ofensiva a las 'abejas', y así fue como lo logró. Demostrando estar a la altura de los grandes cotejos por Bundesliga.

El trámite del partido nos dice que se trabó más de lo que se jugó, lastimosamente para el espectador no fue un gran espectáculo, porque no existieron tantas ocasiones de gol. Reinaron las faltas, interrupciones y todo lo cercano a eso. Clásico en un enfrentamiento de este tipo, donde se encuentran dos rivales de toda la vida, que siempre piensan más en el arco propio, que el rival.

Una de las noticias más tristes fue la lesión de Marco Reus a los 32', quien tuvo que salir por una molestia, e ingresar en su lugar, el estadounidense, Giovanni Reyna. De esta manera cambió bastante el cotejo, convirtiéndolo en mucho más dinámico. Queda esperar para conocer cuál es el diagnóstico del problema que acarreará el capitán del conjunto de Borussia Dortmund, sus hinchas están pendientes de ello.

En la próxima jornada, el cuadro de Borussia Dortmund tendrá que visitar al Colonia, el sábado 1 de octubre a las (8:30 AM - HORA PERUANA). Por su parte, es mucho más complicado con los puntos. Schalke 04 tendrá que recibir al Augsburgo el domingo 2 de octubre, desde las (10:30 AM - HORA PERUANA). Ambos cuadros tienen intereses diferentes, por eso deberán presionar pronto con buenos resultados.

PREVIA - BORUSSIA DORTMUND VS. SCHALKE 04:

El Borussia Dortmund recibe al Schalke 04 en el Revierderby el sábado 17 de septiembre a las (8:30 AM - HORA PERUANA), por la jornada 7 de la Bundesliga. En la penúltima temporada, cuando el Schalke 04 descendió por primera vez desde 1988, el cuadro conocido como 'Black and Yellow' anotó siete goles sobre sus rivales más feroces sin ninguna respuesta, por lo que los visitantes seguramente esperan hacer las paces este fin de semana.

Si bien los fanáticos más constantes del Borussia Dortmund estarán increíblemente emocionados con el regreso del 'Revierderby' después de una temporada sin enfrentarse al Schalke 04. Edin Terzic y sus jugadores intentarán tratarlo como cualquier otro juego y obtener una victoria crucial antes de la pausa internacional. No ha sido la mejor semana para el BVB, que perdió 3-0 ante su ex-jefe Marco Rose en su primer partido a cargo del RB Leipzig el fin de semana pasado.

Mientras tanto, se espera que Schalke viaje sin Cedric Brunner y Marcin Kaminski debido a distensiones musculares. Habiendo nombrado una alineación de ataque para la victoria contra Bochum, Kramer podría restaurar a Thomas Ouwejan y Rodrigo Zalazar al equipo para reforzar su defensa y el medio campo. Ya es casi seguro que Schalke 04 absorberá la posesión durante la mayor parte del partido, con esa metodología quiere ser el dominador.

El Dortmund se quedará sin su portero titular Gregor Kobel debido a una lesión en el hombro, lo que significa que Alexander Meyer seguirá ocupando los puestos entre los postes. BVB dio la bienvenida a Karim Adeyemi y Donyell Malen a su equipo para el viaje a Manchester a mitad de semana, y ambos jugaron desde el banquillo durante las últimas etapas.

POSIBLES ALINEACIONES BORUSSIA DORTMUND VS. SCHALKE 04:

XI BORUSSIA DORTMUND: Meyer; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Reyna, Reus, Brandt; Modeste.

XI SCHALKE 04: Schwolow; Matriciani, van den Berg, Yoshida, Ouwejan; Flick, Krauss, Zalazar; Drexler, Terodde, Bulter.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BORUSSIA DORTMUND VS. SCHALKE 04?

Borussia Dortmund será local en el 'Signal Iduna Park' ante Schalke 04, desde las (8:30 AM - HORA PERUANA) este sábado 17 de septiembre por la jornada 7 de la Bundesliga.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BORUSSIA DORTMUND VS. SCHALKE 04?

