El caso Byron Castillo está entrando en etapa decisiva, porque esta semana en la FIFA está pactada una audiencia debido a la apelación impuesta por Chile y Perú ante la primera resolución del mismo, donde dejaban sin castigo a Ecuador y al jugador.

Aún no está muy claro que determinación va a tomar el organismo con sede en Zúrich, porque el Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, y es precisamente la Tri quien debe jugar el partido inaugural ante los locales.

Pese a que aún no se sabe la resolución final, el periodista argentino César Luis Merlo aseguró que reporteó la situación, y que conoce lo que posiblemente va a determinar la FIFA.

"A todos nos sorprendió lo que publicó el Daily Mail, de este audio que presuntamente es Byron Castillo. Les voy a contar, después de varios llamados que hice, en qué puede acabar o no la clasificación de Chile y la descalificación de Ecuador en el Mundial", dijo en primera instancia el reportero.

"He hablado con varias fuentes y, lo primero que me dicen, es que este audio tiene que ser probado que es de Byron Castillo, eso se va a discutir en esta audiencia del jueves, sesión que va a ser por Zoom. Además, todavía no se ha definido que el jugador vaya a declarar", explicó.

Luego, dio a entender que es muy difícil que las selecciones que buscan sacar a Ecuador por secretaría, que en este caso son Perú y Chile, puedan clasificar por la ventana a la Copa del Mundo.

"Supongamos que se comprueba que el audio es de Byron Castillo, aunque es obvio que si declara lo va a negar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si en caso se comprueba que sí es de él, lo que me marcan es que en el fallo que se dará en el mes de octubre se castigaría a Byron Castillo y quizá se quede sin jugar el Mundial, pero hay un 1% de posibilidades que descalifiquen a Ecuador, es más, me dicen que es muy poco probable que pase, por lo que Chile, salvo un milagro, no va a poder jugar el Mundial", cerró.

El caso Byron Castillo va a seguir entregando noticias, porque si la FIFA falla en contra de Chile y Perú, en el país austral aseguraron que irán al TAS.