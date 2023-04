Byron Castillo fue el nombre más mencionado en los últimos tiempos, debido a que se le relacionó al ciento por ciento con Perú. El jugador nacido en Colombia, según fue notificado por el TAS, perteneciente al combinado patrio de Ecuador, ha estado en silencio hasta ahora.

Debido a que el lateral derecho, fue quitado de la Copa del Mundo en Qatar tras una decisión sorpresiva por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Luego de la notificación con sanción incluida por parte del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), hacia el ente norteño.

Confirmadas esas situaciones, aparece un nuevo capítulo, informa el portal informativo Ecuagol, que colocó dentro de su artículo, cómo se manejaría este asunto. El cual salvaría, si sale bien, a la Tricolor de cara a las próximas eliminatorias.

"De acuerdo a información publicada en la cuenta Twitter del periodista Joaquín Saavedra, el jurista brasileño quien no quiso brindar declaraciones públicas, sí contó fuera de micrófonos que el TAS ya tiene la respuesta definitiva sobre la apelación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol", eso como preámbulo del dato puro y duro.

Lo que explica el medio de comunicación es claro: ""¿Lo reconocen? Sí, es Eduardo Carlezzo. No quiso hablar. Me dio una exclusiva. La motivación del TAS ya salió hace pocos días y me comenta que ratifican todo lo que dijo él desde el día 1. Para él no hay forma que declaren nulo lo resuelto por TAS", lo cual trastocaría los planes de la Tricolor de iniciar en igualdad de condiciones con el resto de selecciones sudamericanas". ¿Esto le afectará a Perú? Queda estar atentos a lo que pueda pasar, y así tomar una determinación.