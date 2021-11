Crack del fútbol argentino: "Claudio Pizarro fue como un padre más, me ayudó muchísimo"

El nombre de Claudio Pizarro a nivel mundial es sumamente respetado, por lo que hizo dentro y fuera de la cancha. Muchas de las acciones de apoyo del 'Bombardero de los Andes' se dieron en silencio, y pocos conocieron. Como esta que acaba de revelar el delantero estrella de San Lorenzo, Franco Di Santo.

El atacante ex Werder Bremen, Chelsea, entre otros clubes de nivel élite, se acordó en una entrevista con ESPN Argentina, de nuestro ex capitán de la Selección Peruana. Di Santo reveló cuáles fueron los jugadores que más lo apoyaron cuando era un desconocido. Dentro de esa mención estuvo el ex Bayern Múnich y Colonia, 'Pizarrinha'.

Cuando se le consultó sobre lo mencionado, el atacante del 'Cuervo de Boedo' precisó: "Tuve mucha gente que me ayudó como Claudio Pizarro, el peruano, que la verdad fue como mi familia, un padre más, me ayudó muchísimo". Para después referenciar a otra máxima estrella mundial.

"En su momento estuve en varios clubes de Buenos Aires, pero no se llegó a un acuerdo con ninguno. A los 17 años llego al Chelsea y allá en Inglaterra Didier Drogba me recogía y con lo poco que podíamos comunicarnos le dije que yo jugaba con él en la Play Station". Una cosa de locos, no obstante nosotros felices por la acción de Claudio Miguel Pizarro Bossio.