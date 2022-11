Cristiano Ronaldo destruyó al Manchester United y al propio Erik ten Hag: "Me han traicionado"

Cuando un ídolo de multitudes tiene este tipo de apariciones en el ambiente de las comunicaciones, la situación se vuelve muy mediática. Cristiano Ronaldo se sentó a soltar toda su verdad de los últimos meses, donde la controversia absoluta reinó el ambiente del entorno cercano a 'CR7'. Quien se animó a decir su verdad, después de un tiempo.

En una entrevista personal, muy cercana con Piers Morgan, reconocido presentador británico, confesó la situación que vive en el día a día dentro de su actual club. Sorprendido a todos por los calificativos significativos entregados sin ningún temor, atacando a las bases del propio equipo: "El Manchester United me ha traicionado. Me han convertido en oveja negra. No respeto a Erik ten Hag".

Sobre su nuevo entrenador, solo tuvo momentos de calma, para respirar y decir algo que casi todos nos imaginábamos. Por ser este un crack mundial, y el entrenador tratarlo como uno más, cosa que se toma como algo imposible. El portugués explotó ante eso: "No tengo respeto por Erik ten Hag porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca lo tendré por ti".

También le dedicó unas palabras específicas a la institución que lo acogió después de su paso por la Juventus de Italia, al parecer no lo han estado respetando a lo largo de la temporada, demostrando casi un desprecio hacia él: "Manchester United trató de obligarme a salir. No solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado".

Finalmente, Cristiano Ronaldo dejó un firmado gigante, donde saca lo más profundo, unas frases guardadas desde hace bastante: "Como decía Picasso, hay que destruirlo para reconstruirlo... Y si empiezan por mí, para mí no es problema. Un club de esta envergadura debería estar en lo más alto, pero no es así, no hay excusas". ¿Será el momento de decir adiós? Posterior al Mundial 'Qatar 2022' conoceremos toda la verdad.