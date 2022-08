Manchester United sufrió el último fin de semana una dura derrota ante Brentford por 4-0 y cosechó su segunda caída consecutiva en el arranque de la Premier League 2022/2023. El golpe, con Cristiano Ronaldo de titular durante todo el partido, habría hecho cambiar la postura del entrenador, Erik ten Hag, y de la dirigencia con respecto al futuro del delantero portugués.

Según información que proviene de Inglaterra, los 'Red Devils' aceptarían transferir al 'Bicho' para descomprimir el estado de ánimo del plantel, según aseguró este martes el medio inglés BBC Sports. Hay que considerar que el cierre del mercado de pases es todavía el 31 de agosto a las 23:59.

Cabe recordar que la relación entre Cristiano Ronaldo y Manchester United no es la mejor desde el inicio de la temporada. El futbolista se ausentó en gran parte de la preparación previa porque pretende irse a otro elenco y jugar la Champions League, ya que no lo podrá hacer con los 'Diablos Rojos', debido a que en la última Premier League fue sexto y no clasificó.

Desde los altos mandos del 'United' le habrían prometido una salida y no haberla concretado no le cayó bien al delantero, que en el inicio del torneo inglés fue al banco de suplentes, algo poco habitual para él. Incluso en la transmisión oficial del certamen inglés, se le observó muy disgustado en el banquillo, junto a Raphael Varane, con quien jugó en el Real Madrid.

De esta manera, Manchester United medita la salida de Cristiano Ronaldo, quien de tener segura su participación en la Europa League, podría tener nuevamente la opción hacia la Champions League, si algún equipo participante, aún desea incorporarlo a su plantel, aunque actualmente no hay muchos equipos decididos a ficharlo.}

Los números de Cristiano Ronaldo en su carrera

En total, acumula 936 cotejos disputados a nivel clubes y 137 con la selección de Portugal, lo que suma 1073 encuentros oficiales. Teniendo en cuenta los más de 1000 duelos que afrontó, tiene 614 goles.

Sporting Lisboa (2002/03): jugó 31 partidos y sumó 1.391 minutos en el club en el que debutó profesionalmente con cinco goles y seis asistencias.

Manchester United (2003/09 - 2021/presente): acumula 333 partidos en dos etapas. En 25.699 minutos aportó 142 tantos y 62 pases gol. En su primer ciclo, jugó 292 veces y convirtió 118 goles que valieron tres títulos en la Premier League, uno en la Champions League y otro en el Mundial de Clubes, por citar los más importantes. En el presente, lleva 41 juegos con 24 festejos.

Real Madrid (2009/10 - 2017/18): en 438 partidos convirtió 250 goles (0,57 de promedio) y dio 131 asistencias.

Juventus (2018/19 - 2021/22): jugó 134 encuentros en los que anotó 101 goles y dio 22 asistencias.