Comenzó el segundo campeonato más importante a nivel clubes dentro de la parte sur del continente americano, donde varios partidos tendrán lugar. Melgar chocará frente a Cuiabá (Bra) en la primera jornada del Grupo B por la Copa Sudamericana. El partido será HOY, jueves 7 de abril, desde el Arena Pantanal y a partir de las 19:15 hora brasileña y 17:15 hora peruana. Este se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports hacia Perú y Conmebol TV para Brasil.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Cuiabá y Melgar

Dentro de la parte local, el "Dorado" vuelve a participar del certamen tras su primera participación ejercida en el año 2016, donde quedaron eliminados en la segunda fase, debido a que salieron 15° en el Brasileirao. Antes de jugar el partido, quienes son comandados por Pintado (Luís Carlos de Oliveira Preto) viene de golear a União Esporte Clube por 4-0 en la final del Campeonato Matogrossense.

Mientras que la situación visitante tiene al "León del Sur" en su sexta ocasión dentro de la Copa Sudamericana, siendo la segunda fase en 2019 y 2020 el mejor registro, sabiendo que ganaron la zona previa ante Cienciano en el 2-1 del global. Previo a afrontar el duelo, los liderados por el argentino Néstor Lorenzo viene de superar a Carlos Stein por 3-0, lo que los dejó séptimos en el Apertura 2022.

Esta será la primera vez en la historia que ambos equipos se estén enfrentando entre sí. Racing Club de Argentina y River Plate de Uruguay completan la zona.

¿Cuándo se enfrentarán Cuiabá y Melgar por la Copa Sudamericana?

El juego que efectuarán Cuiabá vs. Melgar, por la primera jornada del Grupo B por la Copa Sudamericana, se realizará en el Arena Pantanal HOY, jueves 7 de abril.

Horario por países y canales de TV

Argentina: 19.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Bolivia: 18.15 horas sin TV

Brasil: 19.15 horas por Conmebol TV

Chile: 18.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: 17.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 17.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

México: 17.15 horas sin TV

Paraguay: 18.15 horas sin TV

Perú: 17.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay: 19.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Venezuela: 18.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Estados Unidos: 15.15 horas PT / 18.15 horas ET por Fanatiz y beIN Sports