Adaptación. En esa etapa parece estar Luis Abram en el Granada de España. Después de tres años y medio en Vélez, donde se consolidó como una de las figuras y le valió hacerse un lugar en la Selección Peruana, firmó con el club español a mediados de este año. No obstante, todavía no se ha podido asentar.

En la presente temporada en la Liga Española, el defensor central apenas jugó ocho encuentros en los que seis fue como titular. De esos, en apenas uno pudo mantener su valla invicta y registra 0,6 intercepciones por partido así como también 0,8 entradas. Recibió dos amarillas en esos pocos juegos.

Justamente, de eso habló el periodista del Ideal de Granada Franscisco Rodríguez, quien en diálogo con RPP Noticias se refirió al presente de Luis Abram: "El rendimiento de Luis Abram no ha sido el esperado todavía. Se espera mucho más de un defensor que viene de Vélez y de selección. Esto coincide con el buen desempeño de otros jugadores en su puesto".

Además, agregó: "Luis Abram es considerado el cuarto o quinto central en Granada. No dio la talla como se esperaba, pero no por ser extranjero, sino por ser fichaje del que se esperaba mucho". Recordemos que el Granada, después de haber hecho una temporada pasada histórica, está 15° en la tabla de posiciones a tres puntos de la zona de descenso.

Por último, sentenció: "Luis Abram ha pasado un año complicado. Su caso es extraño porque dos defensores se lesionaron pero aún así no ha tenido chance de mostrarse, no ha estado del todo cómodo. Sigue siendo un jugador valioso, se espera que pueda dar más en Europa. No creo que se piense en su salida para el año que viene, no creo que corra peligro su puesto aquí en Granada".

Su presente en el Granada tuvo consecuencias en la Selección Peruana

De los últimos ocho partidos de Perú en las Eliminatorias camino a Qatar 2022, Luis Abram apenas fue titular en uno: contra Venezuela en Caracas el pasado noviembre, donde la Blanquirroja logró tal vez su triunfo más importante en el objetivo que es clasificar a la próxima Copa del Mundo.