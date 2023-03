Por la fecha 24 de LaLiga, este domingo 5 de marzo, FC Barcelona recibirá a Valencia CF en el Camp Nou desde las 10:15 AM

EN VIVO, FC Barcelona vs Valencia CF en directo y online vía ESPN 2 y Star Plus por la fecha 24 de LaLiga 2022/2023

HOY, FC Barcelona vs Valencia CF en vivo y en directo vía ESPN 2 y Star Plus juegan por la fecha 24 de LaLiga. El cotejo se desarrollará en el Camp Nou desde las 10:15 AM y será transmitido el domingo 5 de marzo.

FC Barcelona llega con el ímpetu de haber vencido al eterno rival en su casa, con ese apoyo moral, el cuadro de Xavi Hernández buscará un triunfo de local ante un alicaido Valencia CF. Contando con la mayoría de sus jugadores, el técnico quizá de descanso a algunos que terminaron dolido del partido ante Real Madrid.

Por el lado del Valencia CF, el plantel tiene una serie de problemas con los resultados. No consiguiendo los puntos que quisiera, el cuadro del estratega español Rubén Baraja irá sí o sí por el triunfo para salir del fondo de la tabla de LaLiga.

FC Barcelona domina LaLiga antes de empezar la fecha 24. Con 59 puntos está sobre todos los equipos y el más cercano perseguidor es Real Madrid con 52 puntos; mientras que, Valencia CF, pelea por no descender. Con 23 unidades, el cuadro 'Che' está en la casilla 18, y hoy estaría descendiendo, por eso debe sumar para salir del infierno de la baja.

FC Barcelona vs. Valencia CF: marcador en vivo y resultado en directo

FC Barcelona vs. Valencia CF: horarios en Perú

El choque entre FC Barcelona y Valencia CF se llevará a cabo a las 10:15 AM horario en todo el territorio peruano, de este domingo 5 de marzo. Válido por la fecha 24 de LaLiga, el partido se jugará en el Camp Nou y podría perfilar al cuadro de Xavi Hernández al título.

FC Barcelona vs. Valencia CF: transmisión en Perú

El cotejo entre FC Barcelona vs Valencia CF se disputará este domingo 5 de marzo en el Camp Nou. Midiéndose por la fecha 24 de LaLiga, el partido será transmitido en vivo y en directo por la señal de ESPN 2 y Star Plus. Además, tendrás los goles, las mejores jugadas y el resumen por Bolavip.pe.

FC Barcelona vs. Valencia CF: probables alineaciones

FC Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Ronald Araújo, Jules Kounde, Marcos Alonso, Álex Balde; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Franck Kessié; Raphinha, Ferrán Torres y Gavi

Valencia CF: Giorgi Mamardashvili; Dimitri Foulquier, Gabriel, Mouctar Diakhaby, Toni Lato; Yunus Musah, Hugo Guillamón, André Almeida; Samu Castillejo, Hugo Duro y Samuel Lino