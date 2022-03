Conmoción mundial. La semana pasada, estalló en Europa el conflicto de Rusia contra Ucrania, donde el país liderado por Vladimir Putin invadió la frontera y hasta bombardeo la capital de su país vecino, Kiev. La reacción ante la violencia ha sido total como mundial.

La diferencia armamentísica es abismal entre ambas naciones y desde el lado de Ucrania están sumando manos al ejército a partir de todos los frentes posibles. Los hombres mayor de edad, algunos por voluntad propia y otros por obligación, se están preparando literalmente para la guerra.

Es así es el ejemplo de Yuriy Vernydub. ¿Quién? El entrenador del Sheriff Tiraspol de Moldavia, una de las sorpresas de la fase de grupos de la presente Champions League que quedó eliminada en dieciseisavos de final de la Europa League. Sí, el DT del peruano Gustavo Dulanto, quien es el capitán del conjunto.

Este lunes en la tarde europea, el defensor central justamente se hizo eco de esta noticia en sus redes sociales: "Que Dios proteja a mi DT Yuri que se fue para Ucrania". Además, agregó: "Aqui esta todo normal pero tenemos frontera a una hora con Ucrania y 2 hs de la ciudad Odessa en auto. Mi familia y yo estamos bien pero con la incertidumbre de que pueda pasar mas adelante, igual estamos preparados para cualquier situación y tener que irnos".

Y pensar que hace cinco meses exactos le estaba ganando al Real Madrid por la Champions League. ¡Qué fuerte!

FIFA anunció que Rusia no podrá jugar de local en esta repesca a la Copa del Mundo, por lo que se disputarán los partidos en territorio neutral y sin público. Así mismo, informaron que el equipo saldrá bajo el nombre y escudo de Federación Rusa (RFU). Además, no habrá presencia de la bandera ni el himno de Rusia en los partidos. El organismo se mantiene alerta por el conflicto armado en Ucrania y advierten que, incluso ganando los cruces de repechaje, los rusos no tienen su presencia asegurada en Qatar 2022.