El nuevo jugador de Deportes Tolima aún no tiene claro que posición ocupará en su nuevo equipo, pero dejó en claro que jugará en el lugar que lo necesiten.

Raziel García dio el salto al extranjero al llegar como refuerzo al Deportes Tolima (Colombia) para la temporada 2022 del fútbol colombiano, y es consciente que para ganarse un puesto en el once titular de su nuevo equipo, le favorecería mucho su polifuncionalidad. Precisamente, este jueves el exjugador de Cienciano fue consultado por la prensa cafetera sobre la posición en la que se sentiría más cómodo en el equipo colombiano.

“He tenido la oportunidad de poder jugar en los últimos tres años tanto como de 10, de extremo por izquierdo o derecha, y también como un ocho. He jugado mucho tiempo de extremo por izquierda, pero no tengo ningún problema. Donde el equipo me necesite y yo sea más útil. Ahí jugaré.”, dijo el mediocampista peruano.

Cabe recordar que Raziel García ya ha sido utilizado antes por el ‘Tigre’ como extremo en reemplazo de Christian Cueva o André Carrillo. Sin embargo, en Cienciano jugó más cerca del ‘nueve’. En ambos papeles, lo hizo bien y hasta marcó tres goles con el ‘Papa’. Si bien aún no ha anotado su primer gol con la Selección Peruana, logró generar ocasiones de peligro con sus remates de larga distancia en los partidos que disputó en la Copa América.

Deportes Tolima viene realizando su pretemporada de cara al inicio del campeonato colombiano, el cual tiene previsto iniciar el próximo 23 de enero. Es más ya se conocen los horarios de la primera fecha, por lo que el equipo de Raziel García debutará ante Independiente de Medellín como visitante a las 4:05 p.m. (hora peruana). El peruano espera llegar en su mejor forma a dicho partido, para así sumar sus primeros minutos en el fútbol cafetero.