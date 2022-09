Manchester United consiguió su primera victoria de la campaña en la UEFA Europa League 2022-23 tras vencer 2-0 al Sheriff Tiraspol como visitante en duelo correspondiente al Grupo E. Este encuentro no solo significó los tres puntos para los 'red devils', sino también el reencuentro con el gol de Cristiano Ronaldo, algo que lo llenará de confianza para los siguientes duelos del club inglés.

En un primer tiempo donde se notó la superioridad de los dirigidos por Erik ten Hag, Christian Eriksen, como es de su costumbre, asisitió a Sancho, y tras avanzar unos metros, envió un pase preciso para que el extremo saque un zurdazo, que terminó batiendo al portero Maksym Koval en el 1-0 del partido.

Minutos más tarde, Cristiano Ronaldo anotó de penal, donde sigue siendo infalible. El tanto significó el 2-0 del Manchester United ante el Sheriff, que no mostraba signos de poder remontar, pese a las ganas del cuadro de Moldavia. Los minutos pasaban y los 'red devils' empezaron a tomar el control de las acciones, por lo que el marcador no se volvió a mover y los ingleses se embolsaron los tres puntos.

Con este resultado en el Grupo E, el Manchester United consiguió sus tres primeros puntos tras su última derrota en el debut ante Real Sociedad, escuadra que los venció en Old Trafford y fue el golpe de la primera jornada de la Europa League.

PREVIA DEL SHERIFF VS. MANCHESTER UNITED

El Manchester United intentará conseguir su primera victoria de la campaña en la UEFA Europa League 2022-23 cuando haga el viaje para enfrentarse a las potencias moldavas Sheriff Tiraspol en el partido del Grupo E del jueves en el Zimbru Stadium. El ex equipo de Gustavo Dulanto, quiere dar la sorpresa, ahora superando a un equipo histórico como los 'Red Devils'.

Los rojos de la ciudad de Manchester cayeron 1-0 ante la Real Sociedad en la primera jornada, siendo un golpe muy duro para los que se veían como favoritos, mientras que sus anfitriones se quedaron sin contundente triunfo por 3-0 sobre el Omonia Nicosia. En otras palabras, el Sheriff Tiraspol se recuperó de su eliminación clasificatoria en el torneo continental de élite para derrotar al Omonia con facilidad la semana pasada.

Sheriff ha superado sus últimos dos partidos sin detectar nuevas preocupaciones por lesiones, y solo el portero Dumitru Celeadnic debería estar ausente luego de una prueba COVID-19 positiva. Tomas hizo una gran cantidad de cambios para la victoria del fin de semana sobre Mislami Orhei, y el dúo del medio campo de Diop y Moussa Kyabou debería regresar al primer XI esta semana. Ante Manchester United van a gestionar un mejor once para encontrar un resultado positivo.

Habiendo recibido una semana de descanso y listo para perderse la acción de la Premier League este fin de semana, Ten Hag debe ir lo más fuerte posible para obtener una victoria fundamental, ya que Martínez, Raphael Varane y Bruno Fernandes se preparan para regresar al primer once. La lesión en el pie de Luke Shaw también lo deja en duda para el concurso, pero Marcus Rashford debería regresar para encabezar la carga después de haber sido excluido por precaución contra la Sociedad. Están casi completos.

POSIBLES ALINEACIONES FC SHERIFF TIRASPOL VS. MANCHESTER UNITED:

XI FC SHERIFF TIRASPOL: Koval; Zohouri, Kiki, Radeljic, Kpozo; Badolo, Kyabou, Diop; Ouattara, Atiemwen, Akanbi.

XI MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Eriksen, McTominay; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL FC SHERIFF TIRASPOL VS. MANCHESTER UNITED?

FC Sheriff Tiraspol será titular en el 'Bolshaya Sportivnaya Arena' ante el Manchester United, desde las (11:45 AM - HORA PERUANA), por la UEFA Europa League en el Grupo E por la jornada 2.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE FC SHERIFF TIRASPOL VS. MANCHESTER UNITED?

Albania SuperSport 3 Digitalb

Argelia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Andorra RMC Sport 4

Angola DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Argentina ESPN Argentina, Star+

Armenia Vivaro.tv

Australia Stan Sport

Austria RTL+, Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 6

Bahréin beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Bangladésh SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Bélgica Play Sports 2, Play Sports

Belice ESPN Norte

Benín SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Bután Sony LIV, SONY TEN 2 HD

Bolivia Star+

Bosnia-Herzegovina Arena Sport 3, Moja TV

Botsuana SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport GOtv Football

Brasil Star+

Brunei beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect, beIN Sports 1 Thailand

Bulgaria MAX Sport 3

Burkina Faso SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Burundi SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Camboya beIN Sports Connect, beIN Sports 1 Thailand

Camerún DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Canadá DAZN

Cape Verde DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

República Centroafricana SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

Chad beIN Sports English, DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football, beIN SPORTS CONNECT

Chile Star+, ESPN Chile

China Migu, iQiyi

Colombia Star+, ESPN

Comoras SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Congo DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

RD del Congo SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Costa Rica ESPN Norte, Star+

Cote D'Ivoire SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Croacia Arena Sport 3 Croatia

Chipre Cytavision on the Go, Cytavision Sports 6

República Checa Sport 2 CZ/SK

Dinamarca TV2 Play Denmark, TV2 Sport Denmark

Yibuti SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, DStv Now

República Dominicana ESPN Norte, Star+

Ecuador ESPN, Star+

Egipto beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Star+, ESPN Norte

Guinea Ecuatorial DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Eritrea SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Estonia Viaplay Estonia

Etiopía DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

Islas Feroe TV2 Sport Denmark, TV2 Play Denmark

Finlandia Elisa Viihde Viaplay, V Sport Football, V Sport 1 Finland

Francia RMC Sport 4, RMC Sport en direct

Gabón DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

Gambia SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Alemania RTL+

Ghana DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

Grecia Cosmote Sport 3 HD

Greenland TV2 Sport Denmark

Guatemala ESPN Norte, Star+

Guinea DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

Guinea-Bissau SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Honduras ESPN Norte, Star+

Islandia Stöð 2 Sport 2

India SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Sony LIV, JioTV

Irán beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Iraq beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Irlanda BT Sport 2, TalkSport Radio UK, BTSport.com, BT Sport App

Israel Sport 2

Italia Sky Sport 253, NOW TV, DAZN, SKY Go Italia, Sky Sport Football

Jordania beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Kenia SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Corea del Sur SPOTV ON 2

Kuwait beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Laos beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect

Letonia Viaplay Latvia

Líbano beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Lesoto SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport GOtv Football

Liberia SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Libia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Lituania Viaplay Lithuania

Luxemburgo RMC Sport 4

Macao TDM Desporto, iQiyi

Madagascar DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

Malaui SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Malasia beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports 3 Malaysia

Maldivas Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Malí SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Malta GO TV Anywhere, TSN2 Malta

Mauritania SuperSport Premier League ROA, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Mauricio SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Mayotte SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

México Fox Sports Premium, Star+

Monaco RMC Sport 4

Montenegro Arena Sport 3

Marruecos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Mozambique DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Namibia SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Nepal SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Sony LIV

Países Bajos ESPN 3, Watch ESPN

Nueva Zelanda Spark Sport

Nicaragua Star+, ESPN Norte

Níger SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport GOtv Football

Nigeria SuperSport Premier League Nigeria, SuperSport GOtv Football, DStv Now

North Macedonia Arena Sport 3

Noruega Viaplay Norway, V Sport 2

Omán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Pakistán SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Palestinian Territory beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Panamá ESPN Norte, Star+

Paraguay Star+

Perú Star+

Filipinas Premier Sports

Polonia Viaplay Poland

Portugal Sport TV Multiscreen, Sport TV1

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Reunion SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Rusia Sportbox.ru, Матч! Футбол 1, matchtv.ru

Ruanda SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

Saint Helena SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Sao Tome And Principe SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT

Senegal SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Serbia Arena Sport 2P

Seychelles DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Sierra Leona SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Singapur beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports 3, StarHub TV+

Eslovaquia Sport 2 CZ/SK

Eslovenia Sportklub 3 Slovenia

Somalia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

Sur África SuperSport Premier League, MáXimo 360, SuperSport GOtv Football, DStv App

Sudán del Sur beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, beIN Sports English

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Sri Lanka Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Sudán SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football, DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Suazilandia SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Suecia V Sport Football, Viaplay Sweden

Suiza RTL+, Blue Sport 9, Blue Sport

Siria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Taiwan ELTA Sports 1

Tanzania DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football

Tailandia beIN Sports Connect, beIN Sports 1 Thailand, AIS PLAY

Togo SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Túnez beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Turquía Exxen

Uganda DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Ucrania MEGOGO Football 2

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido BT Sport App, BTSport.com, TalkSport Radio UK, BT Sport 2

Estados Unidos TUDN USA, UniMás, VIX+, Paramount+, Univision NOW, TUDN.com, TUDN App

Uruguay Star+

Venezuela ESPN, Star+

Vietnam FPT Play

Yemen beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Zambia SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA

Zimbabue SuperSport GOtv Football, SuperSport Premier League ROA, DStv Now