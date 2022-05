Gustavo Dulanto vivió una gran temporada con el Sheriff Tiraspol, pues su equipo clasificó por primera vez a la fase de grupos de la Champions League 2021-2022 viniendo desde la fase previa. Además, hicieron historia al vencer 2-1 al Real Madrid en el mítico Santiago Bernabeu, con una gran actuación del peruano. Sin embargo, el exjugador de Universitario considera que su ciclo en las ‘avispas’ ha terminado, por lo que manifestó su deseo de cambiar de aires.

“Estamos hablando con mi representante. A principio de año hubieron algunas conversaciones para poder salir, el club prefirió que me quedara. Confían mucho en mí. Pero, ahora que acabó esta temporada les manifesté que quería salir, que entiendan mi posición de querer buscar nuevos objetivos”, respondió ‘Pochito’ en una entrevista para Movistar Deportes.

“Cumplí el objetivo con el que fui al Sheriff. Tener continuidad, clasificar a un torneo internacional. No pensé que iba a vivir tantas emociones en una temporada. Estoy ansioso por saber que puede pasar con mi futuro. Yo aún tengo un año de contrato, pero vamos a ver que ellos quieren conmigo”, manifestó el central del club de Moldavia.

Además, el central de 27 años contó sobre la charla que tuvo con la FPF de cara a los partidos frente a Bolivia y Venezuela. "Me dijeron desde Videna que habían enviado la carta y que esté atento a la convocatoria. También hablamos de cómo me sentía en un fútbol que aquí no conocían. Que esté atento al viernes siguiente y obviamente lo estuve. No fui convocado, pero el fútbol es así".

Cabe resaltar que Gustavo Dulanto alcanzó 40 partidos durante esta campaña, incluyendo participaciones en la Champions League, Europa League y torneo doméstico. La idea del central peruano es dejar su actual equipo para fichar por un nuevo club, donde pueda tener más visibilidad y así llamar la atención de Ricardo Gareca, de cara a una futura convocatoria a la Selección Peruana.