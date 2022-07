Uno de los jugadores peruanos de mejor rendimiento en Europa en el último tiempo es el defensor Gustavo Dulanto, quien dejó el sorprendente Sheriff para jugar por el Riga FC de Letonia.

El zaguero central está identificado con Universitario de Deportes, y reconoció que tuvo acercamientos, pero decidió, junto a su familia, seguir jugando en el Viejo Continente.

"Hubo contacto, pero Sheriff quería venderme sí o sí. La U no llegaba a esa cantidad, y yo ya había cumplido los objetivos en Moldavia. Ahora estoy comenzando de cero. A mí nadie me regaló nada, todo lo hice con trabajo. Llegar aquí es un tema de objetivos, también lo económico. Tuve algunas opciones nada formales con equipos del Medio Oriente, pero hablando con mi esposa era misma cantidad que aquí. Vine a lograr grandes cosas, jugar un torneo internacional", dijo en conversación con Depor.

Además, Dulanto fue consultado cómo vivió los días más tensos de la guerra entre Rusia y Ucrania, debido a que él en Moldavia se encontraba muy cerca de la zona de conflicto.

"Estaba al lado de Ucrania, obviamente había temor. Tenía las maletas listas. Solo hubo un ataque a un ministerio, pero felizmente no había nadie. Recuerdo el partido de Europa League, el día que empezó la guerra, fue muy difícil", explicó.

Luego, contó una triste anécdota: "Bajamos a desayunar y a la hora de la charla, nuestro entrenador (Yuriy Vernydub) no bajó. Después nos dijo que su cabeza no estaba en el partido. Se sentía con el corazón destruido. A nosotros nos chocó. Sentíamos tristeza por él, por su familia. Yo tenía a mi esposa e hija en Tiráspol. Vivía rodeado de un cuartel, no dormí ese día. Cada diez minutos le preguntaba a mi señora por las maletas. Gracias a Dios no sucedió nada malo. Espero que las cosas se calmen. Tengo a mi último cuerpo técnico de Ucrania, amigos rusos, de ambos lados. Al comando técnico de Sheriff no tengo palabras de agradecimiento".

Por último, habló de Perú: "Decirte que no pienso en la selección es mentir. Siempre pienso en formar parte de la selección, es el sueño de todos los deportistas. Ahora se cambia de técnico, siempre habrá una base. Espero seguir sumando minutos y tener una oportunidad".