A tan solo cinco días para que inicie el mundial, las selecciones participantes ya se encuentran finiquitando los detalles que le faltan para este torneo. Si bien es cierto, la preparación en todo aspecto es una de las más importantes cuando se asume este tipo de competición, pero la Selección de Ghana no estuvo atenta y su debut en Qatar 2022 peligra por este insólito motivo.



Las 'Estrellas negras', es uno de los cinco equipos africanos que representarán a su continente en esta cita mundialista, sin embargo, se ha generado una incertidumbre en su debut porque se olvidaron de alistar sus uniformes.



Los ghaneses tendrán su cuarta participación en una Copa del Mundo. Asimismo, el equipo dirigido por Otto Addo, tiene muchas razones para ilusionarse, puesto que en la nómina de jugadores se encuentran figuras como Mohammed Kudus, Thomas Partey, los hermanos André y Jordan Ayew e incluso el llamado del exinternacional con España, Iñaki Williams.



Pero toda ilusión puede terminar en un increíble incidente, como no llevar las camisetas para disputar sus respectivos encuentros mundialistas. Hay que resaltar que los africanos son patrocinados por Puma, pero la responsabilidad de llevar las indumentarias es de cada país. Es decir, la persona encargada dentro de la federación se olvidó de guardarlas y, aunque ya está listo para ser enviadas por correo, hay muchas dudas de que si llegan a tiempo para el debut ante Portugal el 24 de noviembre.

Otros antecedentes en la Copa del Mundo

En México 86, la selección argentina pasó por un hecho similar y se vio obligado a comprar camisetas azules antes del cruce contra Inglaterra, el tema fue, es que el material de los polos eran de puro algodón y por el sudor se hacían muy pesadas.

Del mismo modo, en Argentina 78, Francia usó camisetas alternativas, pero por una razón totalmente diferente. La camiseta azul oscuro que utilizaban no contrastaba en la transmisión para los televisores a blanco y negro del país con el rojo de Hungría. Por ello, tuvieron que salir con playeras con líneas verdes y blancas.

¿Cómo se jugará el Mundial de Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre