Juan Manuel Vargas reveló la razón por la que no llegó a fichar por el Real Madrid

Juan Manuel Vargas ya no juega al fútbol, de manera profesional, hace más de tres años, pero esta vez fue invitado al programa ‘La fe del Cuto’ del diario ‘Trome’. En esa entrevista que tuvo el ‘Loco’ con su compadre, le preguntó sobre la noticia que no se sabía si era rumor o verdad sobre el interés del Real Madrid hacia el zurdo. El exjugador de Universitario de Deportes confirmó diciendo que sí había sido realidad.

“Me vienen a entrevistar del diario Marca y me dicen que realmente había un interés, no solo de ahí sino de varios equipos de Europa”, dijo Juan Manuel Vargas, respuesta que dejó con la boca abierta a el ‘Cuto’ Guadalupe en plena entrevista. Lamentablemente todo quedó en una posible llegada a la ‘Casa Blanca’ lo que nunca se concretó.

El exfutbolista relata que ese interés del Real Madrid por él fue lo que le causó algunos problemas con dirigentes de la Fiorentina: “Ya después, al momento de ampliar mi contrato, les pido que me suban el sueldo, si me pones una cláusula de 26 millones, súbeme el sueldo. Ahí iniciaron algunos roces porque ya llevaba mucho tiempo ahí, como 6 años”.

No solo el Real Madrid era uno de los clubes gigantes de Europa que querían al ‘Loco’ quienes se sumaban a la lista eran el Inter de Milán, Juventus y Manchester City. En el mejor momento de Juan Manuel Vargas todos lo querían en sus filas, pero el lateral terminó por quedarse en la Fiorentina para años más tarde mudarse al Betis de la Liga española, siendo ese su último equipo en el viejo continente.