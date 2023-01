El ver a Lionel Messi con la Copa del Mundial, fue uno de los momentos más esperados por todos los hinchas del fútbol. El Lusail Stadium se pintó de blanco y celeste para ver al 10 con el trofeo de Qatar 2022, momento que se anhelaba por muchos años.

Una de las postales más emotivas para los hinchas, fue ver a la Pulga siendo cargado por el Kun Agüero, ante las vistas de los aficionados. Sin embargo, el ex Manchester City, contó lo que fue esa experiencia, cuando mantuvo a su amigo en sus hombros.

Agüero, mediante su transmisión en Twitch, mencionó que el jugador del PSG, pesaba bastante y que su cuerpo ya no daba para que pueda dar la famosa vuelta olímpica. Eso lo notó Messi, que entendió las señales del Kun para que al final se baje y siga corriendo por su cuenta.

"Me dolía mucho la espalda. Primero, cuando lo subí, dije "pesa". En un momento no podía más. Decía 'no voy a dar la vuelta'. Creo que él se dio cuenta, lo miró y me entendió: 'Sos campeón del mundo, pero me estás rompiendo la espalda'", expresó el ex delantero de Independiente.

"Tomé bastante. Estaba sin comer, por eso te 'pega' el doble. En un momento dije 'si me pasa algo que sea en Qatar con la Copa del Mundo'. En un momento 'Leo' se enojó y me dijo 'Hey pará'. Yo le decía que 'somos campeones del mundo'", agregó Sergio Agüero.