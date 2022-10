La noticia más grande dentro del mercado de pases en el fútbol internacional, fue su rechazo al Real Madrid, quedarse en el Paris Saint-Germain por su compromiso con el país, y algunos otros detalles más. Kylian Mbappé, después de unos meses en silencio salió a decir una verdad que tenía escondida por un largo tiempo, descontento por promesas incumplidas es lo que tiene en este momento.

El atacante de la Selección Francesa, según contó en un principio 'RMC', tiene solo una misión en la vida a corto plazo, dejar su actual club por descontentos con la plana mayor. El 'Diario Marca' de España fue más allá y averiguó por su parte, entregando más detalles minutos después de esta afirmación. El ex AS Mónaco ha expuesto los puntos que le hacen pensar, en un futuro lejos del actual club donde radica.

"La relación entre Kylian Mbappé y el PSG se encuentra completamente rota'', aseguran a MARCA fuentes conocedoras de la situación, confirmando de esta manera la noticia adelantada por 'RMC'. No hay vuelta atrás, insisten a este periódico las mismas personas consultadas. Y para ello aportan otro detalle desconocido hasta hoy: el futbolista ya pidió irse en julio". Es lo que adelanta el medio de comunicación español, para después colocar el futuro que tendría 'Donatello'.

No solo sería Real Madrid su destino inmediato: "Tanto es así que el campeón del mundo en 2018 viene pensando en su salida del Parque de los Príncipes en enero, como sabe la dirección deportiva del club parisino, que ahora no facilitaría su adiós. En julio sí accedieron a 'colaborar' con condiciones. La principal, a pocos les sorprenderá, es que su destino no fuera el Real Madrid. Ese límite ha quedado muy claro siempre en las conversaciones: a cualquier sitio menos al Santiago Bernabéu. El Liverpool, que ya lo intentó en este 2022, podría ser su única opción factible".

Este es el punto principal de su descontento con el Paris Saint-Germain, explica en su versión web, el popular periódico europeo: "Mbappé considera que el PSG le ha traicionado. Para entender los porqués hay que retroceder a mayo. Como explicó MARCA, la dirección deportiva le realizó una serie de promesas, la mayoría inviables, para que estampase su firma y renovarse hasta 2024. Ese fue el trato, y no hasta 2025, como destapó L'Équipe. El jugador, de hecho, aceptó posar con una camiseta con un 5 al final, en lugar de un 4, en señal de buena predisposición y agradecimiento al equipo de su ciudad".

De la misma manera, dos fuentes fuertes corroboran lo colocado. El primero es 'Le Parisien', considerado como el tribunal de opinión del club francés en el mundo de las comunicaciones. Ahí mencionan esto: "Thunderbolt, ¡Mbappé tiene muchas ganas de irse en enero! El delantero del PSG se siente traicionado por la dirección del club al creer que no se han cumplido las promesas que le hicieron".

Y para poder darle un cierre de oro, Fabrizio Romano, el mejor periodista deportivo de mercado de pases, especialista en fichajes, dejó en claro: "Kylian Mbappé, descontento con el Paris Saint-Germain, ya que la situación actual es muy tensa. Quiere dejar el club, cuanto antes. Paris Saint-Germain siente que realmente está presionando al club: no tienen intención de vender a Mbappé en enero". Parece que todo está definido, habrá una salida forzada si nada sobresaliente pasa en las próximas semanas.