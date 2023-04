Enfrentándose este sábado 8 de abril, Niza recibe a PSG en vivo y en directo vía ESPN y online por Star Plus por la fecha 30 de la Ligue 1

HOY, Niza vs PSG en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus, chocan este sábado 8 de abril desde las 2:00 PM en el Allianz Riviera. Enfrentándose por la fecha 30 de la Ligue 1, el cuadro de Lionel Messi va de visita ante un plan competitivo que luchará por el triunfo en condición de local.

Si bien PSG no pasa un buen momento, ni futbolística ni dirigencialmente, el cuadro del delantero argentino Lionel Messi irá por el triunfo ante Niza. Llegando de dos derrotas seguidas, la cima no corre riesgo pues lleva seis puntos al segundo, aunque podría empezar a complicarse si no gana.

Por el lado de Niza, el cuadro local quiere ganar para seguir intentando llegar a un puesto de algún torneo internacional. Aparentemente salvado del descenso, el plantel, que no pierde desde el 11 de enero y que también pelea en la Conference League, irá por el triunfo.

Niza vs PSG: marcador en vivo y resultado en directo

Niza vs PSG: horario en directo para Perú

Niza vs PSG: canal de transmisión en vivo para Perú

Chocando por la fecha 30 de la Ligue 1, Niza recibe a PSG a las 2:00 PM. Jugando este sábado 8 de abril en el Allianz Riviera, el partido podrá ser seguido en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus.

Niza vs PSG: probables alineaciones

Niza: K. Schmeichel; A. Mendy, J. Todibo, Dante, M. Bard; A. Ramsey, P. Rosario, K. Thuram; N. Pépé, T. Moffi, G. Laborde

PSG: G. Donnarumma; D. Pereira, Marquinhos, E. Bitshiabu; A. Hakimi, Vitinha, M. Verratti, R. Sanches, Nuno Mendes; L. Messi, K. Mbappé