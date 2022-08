Estrenándose como goleador del Chivas de Guadalajara, el delantero peruano Santiago Ormeño por fin pudo marcar su primer tanto con la camiseta del 'Rebaño Sagrado'. Ocurriendo en el cotejo ante Monterrey por la fecha 16 de la Liga MX, con la consagración llegó el triunfo y los tres puntos, mismos que permiten al cuadro de Jalisco ingresar a la zona de clasificación.

Tras ello, el delantero Santiago Ormeño comentó que si bien es consciente que gran parte de la afición del Chivas no lo quería como delantero del equipo, él está convencido a cambiarles la opinión a base de goles, cuestiones que dan alegrías y son irrefutables para el hincha.

"Espero poder ganarme a la afición porque hay muchos que no me quieren y a goles yo creo que me van a querer. Este es el comienzo de muchísimos goles con este club", destacó el delantero Santiago Ormeño en declaraciones para Chivas TV.

Continuando con esa línea, el delantero se volcó a sus redes sociales. Esparciendo una publicación en su cuenta oficial de Twitter e Instagram, el exatacante de Puebla y León reveló cuál es su fórmula para marcar goles con la camiseta de las Chivas del Guadalajara.

"Trabajo en equipo + paciencia + garra + esfuerzo + concentración = ��⚪��. Vamos Chivas, carajo", comentó el atacante Santiago Ormeño en su redes sociales. El texto fue acompañado de tres fotos donde se le observa festejando el tanto conseguido.