El fútbol peruano es una cantera para varios equipos del continente, que vienen a buscar a jugadores juveniles, para así luego disfrutar de su nivel en los cuadros adultos.

Uno de los elencos que en los últimos años ha fichado a jóvenes extranjeros es Colo Colo, que lleva a talentos del continente a sus divisiones menores, y si dan el salto, juegan en el primer equipo, como lo hizo el argentino Pablo Solari, que por su gran nivel luego fue fichado por River Plate.

En la institución chilena se fijaron en el joven peruano de 17 años Cristian Flores, quien juega de volante ofensivo o puntero, que estuvo haciendo una pasantía en el campeón de la Copa Libertadores de 1991, y espera fichar definitivamente en dicho club.

La joya nacional conversó con el portal DaleAlbo, donde expresó su deseo de recalar definitivamente en el actual monarca del vecino país.

"Me gustó mucho estar ahí, me hablaron de todo y me gustaría quedarme. Walo, quien nos cuidaba, me aconsejó y me gustaría volver", dijo al citado medio.

"Viví en Casa Alba y todos eran muy buenos. Compartí con Germán Pared (juvenil argentino) y mi hermanito Ervin Vaca (juvenil boliviano) que compartimos habitación y ellos me apoyaban mucho", contó.

Por último, Cristian Flores indicó que "los dirigentes me vieron bien, jugué algunos partidos de práctica y dejé lo mejor de mí. Existe una posibilidad de que vuelva por lo que me dijo mi representante. Se van a reunir por zoom para ver en qué queda".