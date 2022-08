El presidente del FC Barcelona volvió a hablar sobre el capitán de la Selección Argentina, aunque no quiso comentar demasiado de la 'Pulga'.

Laporta: "No voy a hablar más de Messi, es jugador del PSG"

En plena presentación de Jules Koundé como quinto refuerzo para el FC Barcelona que dirige Xavi, Joan Laporta fue consultado sobre los rumores de un posible regreso de Lionel Messi al club catalán. Sin embargo, esta vez el presidente de los 'culés' fue contundente con sus declaraciones, y dejó en claro que no hablará más del astro argentino, ya que es jugador del Paris Saint Germain (PSG).

"Si me permitís, no lo voy a comentar porque Leo es jugador del PSG. Me lo preguntaron en Estados Unidos, entre ellos televisiones de la América Latina, y estábamos en una posición relajada. Ya se verá. Tenemos una deuda moral con Leo", dijo tajantemente el mandamás del cuadro catalán.

Cabe recordar que el presidente del conjunto culé había hablado en Estados Unidos sobre la posibilidad de repatriar a la 'Pulga' cuando finalice su contrato con el PSG. "Espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barça no haya terminado. Es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo que todavía está abierto, que no se cerró, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y que tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue", sostuvo Laporta en ESPN.

Además, consultado sobre si se sentía "en deuda moral", su respuesta fue rotunda: "Sí. Moralmente, como presidente del Barsa, creo que hice lo que tenía que hacer. Pero también como presidente del Barça y a nivel personal creo que estoy en deuda con él".

FC Barcelona apabulló 6-0 Pumas (México) este último domingo 7 de agosto por el Trofeo Joan Gamper 2022, en el estadio Camp Nou. El equipo de Xavi Hernández tuvo una gran presentación ante su público con la presencia de todas sus figuras y quedó listo para su debut en LaLiga este sábado 13 de agosto ante el Rayo Vallecano.