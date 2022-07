Este 6 de julio, el ahora presidente del FC Barcelona, Joan Laporta presentó de manera oficial al nuevo fichaje, Franck Kessié. El proveniente del AC Milan firma como agente libre en el cuadro blaugrana después de no renovar con los “rossoneros”. Asimismo, Laporta no descartó la posibilidad de contratar al delantero portugués Cristiano Ronaldo tras admitir que tuvo una reunión con su representante, Jorge Mendes.

"Es cierto que cené con él, pero no puedo descartar a nadie, eso no aporta nada a nuestros intereses. No concretaré lo que me ofreció Mendes, siempre es interesante hablar con él porque te sitúa en cómo está el mercado", declaró el presidente del club catalán en conferencia de prensa.

Lo cierto es que Cristiano se encuentra en Portugal y ha aplazado su regreso a Manchester por un problema familiar, aunque ya hace varios días que se rumorea que el 'Bicho' habría solicitado que se le deje marchar del club debido a que quiere jugar la Champions League, torneo al que los 'Red Devils' no pudieron clasificar.

Por otro lado, Jorge Mendes y Joan Laporta se encuentran reunidos en Barcelona. Encima de la mesa hay varios nombres como Ruben Neves, Rafa Leao y Bernardo Silva, pero también el de 'CR7'. Y según el diario AS, el presidente azulgrana y el agente del astro portugués tratan las posibilidades que existen para que el exmadridista pueda sumarse al equipo de Xavi.

La hipotética llegada de Cristiano Ronaldo al FC Barcelona sería un golpe de afecto importante para el presidente azulgrana, además de una forma de presionar al Bayern Munich ante su negativa a negociar la venta de Lewandowski. Mientras que el Bayern, Chelsea, PSG, Roma y Napoli están al acecho por si se confirma que el 'Bicho' no seguirá en Manchester United.