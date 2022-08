No logrando todavía regularidad, Liverpool venció 2-1 a Newcastle United por la fecha 5 de la Premier League. Jugando en Anfield, el delantero sueco Alexander Isak abrió la cuenta para la visita en el 38', pero el atacante brasileño Roberto Firmino igualó para los locales a los 61' y Fábio Carvalho anotó el del triunfo a los 98'.

Prologando así su mal inicio de temporada, los dirigidos por el estratega alemán Jürgen Klopp parecen que van a tener más de un problema en el presente campeonato de la Premier League. Si bien vapuleó 9-0 al Bournemouth, las luces que parecían alumbrar el final del túnel se han apagado en Anfield.

Logrando colocar solo 5 disparos a puerta, Liverpool tuvo que llegar desde atrás para conseguir sobre un épico final tres puntos en Anfield, viéndose sorprendidos por el tanto inicial de Alexander Isak, el brasileño Roberto Firmino igualó la cuenta en el segundo tiempo y Fábio Carvalho anotó en el del triunfo en el último segundo.

Si bien tuvo la posesión del balón, Liverpool manejó la redonda un 72% del tiempo, pero las estadísticas no son nada si no se gana con contundencia y cerca a eso no estuvo. Lo que sí se valora es el incansable trabajo de la volante que concretó 623 pases sobre los 254 del Newcastle United.

Férreos en defensa, Newcastle United tenía claro su plan: marcar y resguardarse. Habiéndole hecho un brillante partido también a Manchester City, las 'Urracas' casi robaron un punto de visita, pero ya hacen temblar a la Premier League.

Liverpool vs Newcastle United: marcador y resultado por la fecha 5 de la Premier League

PREVIA DEL PARTIDO

Siendo uno de los cotejos más atractivos de la fecha 5 de la Premier League, Liverpool se medirá ante Newcastle United en Anfield. Chocando así dos de los mejores equipos del fútbol inglés, podrás seguir el cotejo EN VIVO y EN DIRECTO por la SEÑAL ONLINE.

No teniendo un buen inicio de temporada, Liverpool acumula dos empates, una derrota y una victoria. Ocurriendo el triunfo en la fecha 4, una goleada 9-0 ante Bournemouth, el abultado resultado apresuró la salida del DT rival y llenó de confianza al cuadro local.

Volviendo a Anfield, cuantas otras veces buscó un resultado positivo ahí, ahora el cuadro el alemán Jürgen Klopp se amparará en la habilidad de su extremo colombiano Luis Díaz, el delantero egipcio Mohamed Salah y el revitalizado atacante brasileño Firmino.

Navegando en la casilla 12 de la Premier League, Liverpool, dentro de todo lo que significa como institución, no ha tenido un buen arranque de temporada; todo lo contraro con Newcastle United, el cuadro de las 'Urracas' marcha décimo, pero le ha hecho grandes partidos a los mejores de la Premier League.

Igualando 3-3 ante Manchester City, logró vencer a Nottingham Forest y empató ante Brighton y Wolverhampton, de esta forma sumó buenos puntos y hoy está en la casilla 10 de la Premier League.

Liverpool vs Newcastle United: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la fecha 5 de la Premier League?

Planteándose para que puedan jugar este miércoles 31 de agosto del 2022, Liverpool y Newcastle United juegan por la fecha 5 de la Premier League. Enfrentándose desde las 2:00 PM, hora peruana, el partido se vivirá intensamente en Anfield.