Liverpool en Anfield casi lo empata y lo termina ganando en la última jugada. El gran perjudicado fue Tottenham, que dejó la vida para la igualdad, pero no soportó.

Liverpool y Tottenham han jugado el mejor partido de los últimos tiempos entre ellos. El historial entre los Reds y los Spurs nos decía que iban a marcarse goles en cantidad, pero no necesariamente a este nivel, donde el que ganó fue el más constante.

En Anfield fue todo lo que se necesitaba como ejemplo para tomarlo como amor para este deporte, se dio. Liverpool salió a matar desde un comienzo, pero con el paso de los minutos se fueron cayendo de a poco. Asumiendo criterios que se le exigía.

Tottenham despertó hasta el casi final, porque estaban empatando hasta el último suspiro. Pero, en la jugada final, Los Reds lo terminan ganando y enloqueciendo a todo el estadio. El partido soñado para cualquiera que desee ver una mañana de buen fútbol este domingo.

Los goles del Liverpool fueron marcados por: Curtis Jones, Luis Fernando Díaz, Mohamed Salah, y Diogo Jota. Mientras que la banda del Tottenham contestó con: Harry Kane, Son Heung-Min, y Richarlison. Esto es lo que fue una bandada de goles impresionantes.

Ahora, en la siguiente jornada de Premier League 2022-23, el Liverpool debe jugar de local ante el Fulham el miércoles 3 de mayo desde las (2:00 PM - HORA PERUANA). Mientras que, Tottenham tendrá que recibir al Crystal Palace, el sábado 6 de mayo desde las 9:00 AM - (HORA PERUANA).

PREVIA DEL PARTIDO - LIVERPOOL VS. TOTTENHAM:

El segundo bautismo de fuego gerencial de Ryan Mason continúa el domingo por la mañana, cuando el Tottenham Hotspur viaja a Anfield para una cita de la Premier League con el Liverpool.

Los Lilywhites se recuperaron de dos goles en contra para empatar 2-2 con el Manchester United a mitad de semana, un día después de que los Reds también remontaran para derrotar al West Ham United 2-1.

Todavía avanzando sin las ausencias a largo plazo, Stefan Bajcetic (aductor) y Calvin Ramsay (rodilla), Liverpool también tuvo que arreglárselas sin Ibrahima Konate para la victoria sobre West Ham debido a algunas preocupaciones sobre su carga de trabajo.

El entrenador de los Rojos ha sido reacio a sacar a Curtis Jones y Diogo Jota del primer XI recientemente, pero con el portugués recibiendo un golpe en la espalda el miércoles, Klopp debería considerar traer de vuelta a Darwin Núñez pronto.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur por la Premier League 2022-23: marcador y resultado en vivo

Liverpool vs. Tottenham Hotspur: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 34 de la Premier League 2022-23?

El encuentro entre Liverpool vs. Tottenham Hotspur se jugará este domingo 30 de abril, a partir de las 10:30 horas de Perú.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 34 de la Premier League 2022-23?

Perú: Star+, ESPN3 Perú, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DAZN LaLiga , DAZZ, beIN SPORTS CONNECT, Fútbol Libre, Fútbol Latam