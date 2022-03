Miguel Araujo viene dando de qué hablar en el FC Emmen, pues se ha convertido en uno de los baluartes en la zaga central defensiva para el equipo que viene jugando en la Eerste Divisie o segunda división de los Países Bajos. El peruano anotó en el partido que viene jugando su club contra el Volendam por la fecha 30 del campeonato. El conjunto neerlandés se encuentra en el primer puesto de la liga.

Tras un tiro libre a favor del FC Emmen, enviaron un centro al área grande del conjunto rival para que Miguel Araujo se eleve de manera magistral, y sin marca, conecte el balón con un cabezazo, mostrando su técnica, y marque el 3-0 para su equipo en el minuto 39 de la primera mitad. Actualmente se viene jugando el compromiso y a falta de poco para que culmine, los rojiblancos vienen derrotando por 4-1 a los visitantes.

Si bien Miguel Araujo viene en un gran momento con el FC Emmen, este gol le da mucha más confianza de cara a lo que se le viene al futbolista, como es los partidos de la Selección Peruana donde Ricardo Gareca convocó al defensor para estar en los encuentros contra Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Normalmente el defensor no es titular en el once de Ricardo Gareca, pero las veces que ha ingresado lo ha hecho de la mejor manera, demostrando que está presto para estar desde el arranque de cualquier cotejo o ingresar en cualquier momento, dándole la seguridad al técnico que no se notará la diferencia con el habitual titular, pues el exdefensa Alianza Lima siempre aportó con un alto nivel en la ‘blanquirroja’.