Manchester City vs. Bayern Múnich sumamente caliente: Sadio Mané agredió a Leroy Sané luego del partido

La UEFA Champions League nos entrega partidos para el recuerdo, de fútbol espectacular, y también de rendimientos de los grandes cracks, con un apartado destacado. Un ejemplo claro puede ser el de ayer por la tarde entre el Manchester City vs. Bayern Múnich.

Este cotejo entre ingleses y alemanes fue triunfo para los Citizens, ganaron con calma, aprovechando los horrores en defensa de los Bávaros, los cuales aparecieron en momentos precisos para perder. Siendo el peor jugador de la cancha, el defensa francés, Dayot Upamecano.

Ahora, después del tiempo oficial, se vivió un hecho lamentable en la zona privada de jugadores del campeón de Alemania. Dos cracks del Bayern Múnich se fueron a las manos, esta bomba reventó horas después de que concretó la derrota avergonzante del ex club de Claudio Pizarro.

Lo replica el Diario As de España, usando una fuente de nivel: "Los nervios dentro del vestuario del Bayern de Múnich están más a flor de piel que nunca después de la durísima derrota encajada en la ida de los cuartos de final de la Champions ante el City, tanto que una de las estrellas del campeón de la Bundesliga llegó a perder los papeles. Es lo que desvela el diario alemán Bild en su versión online, dando por hecho que Sadio Mané agredió a su compañero Leroy Sané después del pitido final".

Desatando la polémica, porque los detalles se filtraron como si fuese algo normal: "Siempre según Bild, el motivo del enfado del extremo senegalés tuvo su origen sobre el terreno de juego del Etihad. Todo ocurrió en el minuto 83 de partido: en vez de venir a recibir cuando Sané tenía el cuero, Mané decidió desplazarse hacia otra dirección para recibir en largo, algo con lo que el internacional alemán para nada estuvo de acuerdo. Recriminó al delantero su decisión y, tal y como se puede ver en numerosas fotos del choque, ambos comenzaron a discutir de manera intensa".

Cerrando la pelea con este apartado, donde el agraviado principal fue un ex Manchester City: "La cosa no quedó ahí. Ya en el vestuario, Mané comenzó a quejarse de las formas con la que su compañero se había dirigido hacia él sobre el verde y se calentó de tal manera que, así lo recoge el artículo de Bild, “le propició un golpe en el labio” al exjugador del City. El Bayern no quiso hacer ningún comentario al respecto, pero, de ser cierto, sería una muestra más de que el Allianz Arena, con cada día que pasa, se está convirtiendo más en una olla de presión que amenaza con estallar".