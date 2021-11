Martín Liberman, periodista argentino tuvo una fuerte discusión, vía Twitter, con Sergio el ‘Checho’ Ibarra. Esta novela tiene algunos días con ‘dimes y diretes’ de ambos lados. Todo comenzó con lo que dijo el ‘pelirrojo’ sobre los jugadores peruanos que militan en Boca Juniors: Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

+ Perú sin ir al Mundial: ganando en casa y empatando de visita, no iríamos a Qatar 2022

+ Sorpresiva decisión: Jean Deza se retira del fútbol a los 28 años

+ ¿Qué pasaría con Perú si Concacaf y Conmebol se unen en una sola Eliminatoria?

Este problema comenzó en el programa de Movistar Deportes ‘Al Ángulo’ cuando Martín Liberman se refirió de fuerte manera al desenvolvimiento deportivo de los futbolistas ‘incaicos’ en el conjunto ‘xeneize’. Esto genero que el exdelantero de Sport Boys y más equipos peruanos le respondiera en Twitter.

El ‘Checho’ no se quedó callado respondiéndole más de una vez al periodista argentino de quien su última publicación escribió: “Fuera de Perú nadie sabe quién es. Yo no tengo idea de quién se trata. Eso no cambia nada. Él me faltó el respeto porque yo dije que los peruanos de Boca son flojos. Quién se cree que es? Qué intereses defiende?”.

La discusión entre Sergio el ‘Checho’ Ibarra y Martín Liberman podría seguir hasta cuando se lo propongan ellos, pero el exfutbolista publicó un tuit diciendo: “Ya me gritó la patrona y me llamó la suegra de Sullana para carajearme, abrazo a los que me siguen de buena vibras a los que no también. Vamos a seguir siendo felices. Es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Disculpen a los que ofendí y abrazo de gol a todos”, concluyó de esta manera el ex futbolista.