El goleador peruano no seguirá perteneciendo a las filas del elenco austríaco y busca club para la segunda parte del año.

Uno de los grandes proyectos del fútbol peruano es el delantero Matías Succar, quien tras su irrupción en Deportivo Municipal dio el salto a Europa, aunque en el Viejo Continente no le fue bien.

El delantero de 23 años en la temporada 2020-2021 arribó a LASK Linz de Austria, sin embargo en el cuadro de la Bundesliga austríaca nunca fue considerado, ya que lo mandaron a préstamo a Pasching y Teplice.

Pese a que jugó muy poco en Europa, el goleador no se arrepiente de su determinación, según él mismo dijo hace unas semanas en Gol Perú.

"No me arrepiento de ninguna decisión que he tomado en mi vida, ni en lo deportivo ni en lo personal. Consideré que estaba totalmente convencido que tenía que dar el paso al fútbol europeo, era una linda oportunidad y sigo convencido que tomé la decisión correcta", sostuvo en su momento.

Ahora Matías Succar vuelve a hacer noticia, porque el periodista Franz Tamayo informa que rescindió de forma abrupta su contrato con LASK Linz, elenco al que tenía que volver tras su préstamo en República Checa, aunque no fue considerado.

De esta manera existe un 9 con el pase en su poder, por lo que los equipos peruanos se lo pelearán para que sea un refuerzo estrella de cara a la segunda parte de la Liga 1.