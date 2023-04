Paolo Guerrero dejó de ser la palabra santa en el Perú, después de sus últimos pasajes deportivos, donde no jugaba tan bien, y posiblemente, perdió piso en el corazón de sus hinchas. Los cuales ahora lo miran nuevamente con respeto por su trabajo en Racing Club.

La Academia le extendió la mano para recibirlo en sus instalaciones, y hasta ahora ha respondido con buenos momentos. El Depredador, después de muchos problemas, ha estado en silencio, no habló con la prensa peruana. Hasta que lo encontró alguien cercano.

Por eso, en la charla con Papelito Cáceres, reconocido peruano en Argentina, conversó para RPP Noticias. Ahí, el compatriota más representativo de todos, contó detalles de su actualidad. Desde su momento en el club de Avellaneda, hasta su peor instante en las lesiones.

Con respecto, a los peruanos que dejaron de creer en él, por su mal momento, sostuvo: "El tema de la rodilla está pasando al olvido y me pude recuperar total... En mi país me pusieron en duda muchas personas y me dolió mucho, pero igual yo no escucho más que a mi familia, a esa gente que me quiere y que me hace cariño, los escucho. Es una fortaleza".

Sobre su vida dentro del deporte rey, él lo tiene sumamente claro. No quiere dejarlo en ningún momento: "(Al fútbol) No me gustaría dejarlo algún día, por mí jugaría toda la vida hasta los 70 años. Gracias a Dios por mi físico termino los partidos muy bien y debe ser mi genética. Debo ser privilegiado. Le doy gracias a Dios, porque he escuchado a algunos compañeros que a los 33 o 34 años me decían 'termino los partidos con dolores musculares".