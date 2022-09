Viviendo una incertidumbre cada fin de semana en la Allsvenskan, Sergio Peña no fue convocado al último partido del Malmö. Debatiéndose entre el titularato, suplencia y hasta no tomado en cuenta, el mediocampista peruano no tiene un sitio seguro en el fútbol de Suecia.

Si bien trascendió una información de medios suecos que Sergio Peña estaría buscando su salida del Malmö, el volante peruano desmintió la noticia, pero los números son elocuentes: en 21 fechas de la Allsvenskan fue convocado a 15 partidos, disputó 13, ingresó en 2 y salió en 6; solo tiene un gol.

A partir de ello, existen todavía algunas ligas que todavía tienen abierto el mercado de pases. En ese sentido, y tomando como base declaraciones de Sergio Peña, el mediocampista peruano del Malmö podría llegar a los siguientes países

Cerrando todos en el mes de septiembre, las principales ligas de Europa que todavía tienen abierto el mercado de pases son las de Turquía, donde hay un gran poder económico, la de Grecia, donde todo es parejo entre los clubes y hay buen nivel, y quizá, Israel, que tiene clubes en Champions League.

Declaraciones de Sergio Peña sobre su posible salida del Malmö

"Tomo en cuenta diferentes cosas antes de decidir. Mi carrera, mi hija y mi familia. Siempre pienso en el futuro de mi hija cuando tomo decisiones. No sé cuál es el siguiente paso, pero un buen equipo como el Malmö. Mi corazón está en Malmö ahora, pero siempre quiero más", comentó Sergio Peña en declaraciones a Expressen.

También hablando sobre su posible salida del Malmö, Sergio Peña también habló del tema: "No sé, mi agente está trabajando en ello. Mi cabeza está al cien por cien en Malmö", luego agregó: "Ha sido una temporada difícil para mí. Juego un partido, pero luego no. No me gusta cuando descanso, porque si haces un buen partido y luego te sientas en el banquillo, entonces no tienes continuidad en tu juego", cerró.

Ligas de Europa en la que todavía está abierto el mercado de pases

Rusia: cierra el 8 de septiembre.

República Checa: cierra el 8 de septiembre.

Turquía: cierra el 8 de septiembre.

Grecia: cierra el 15 de septiembre.

Serbia: cierra el 15 de septiembre.

Bosnia y Herzegovina: cierra el 16 de septiembre.

Armenia: cierra el 22 de septiembre.

Ucrania: cierra el 22 de septiembre.

Israel: cierra el 22 de septiembre.