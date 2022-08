El regreso de FC Emmen a la primera división de los Países Bajos (Eredivisie) no fue el mejor. Cayeron goleados por el PSV Eindhoven 4-1, como resultado final.

Cuando se consagró como líder de la segunda división, y automáticamente consiguió el ascenso a la máxima categoría, todos nos pusimos contentos. Pero desde el plano del análisis sabíamos que le iba a costar mucho en la Eredivisie. El FC Emmen de los peruanos Miguel Araujo, Fernando Pacheco, y Gonzalo Sánchez, no dieron la talla en su estreno liguero.

Porque se encontraron con un conjunto mega-poderoso del fútbol en los Países Bajos como es, PSV Eindhoven, el cual en la fecha 1 le propinó una tanda de goles para tomar en cuenta. Porque seguramente habrán cambios drásticos en la siguiente jornada, ante las constantes fallas en defensa final, como también en el factor ofensivo, porque no aprovecharon sus oportunidades.

Como títulos y líder de la defensa, curiosamente, estuvo Miguel Araujo con la camiseta '5' junto a Jeroen Veldmate. Fernando Pacheco hizo su debut oficial con camiseta de FC Emmen, a los 79', ingresando por Lucas Bernadou. Pero el marcador no tuvo mayor variante, y el conjunto dueño de casa, continuó siendo amor y señor de la transición del enfrentamiento.

Las anotaciones en PSV Eindhoven fueron hechas por Johan Bakayoko 18', Maikel Kieftenbeld (en contra 26'), y doblete de Cody Gakpo (38' - 54'). El descuento de FC Emmen fue marcado por Ole Romeny al 62'. A esto le sumamos el número de estadísticas, donde el principal ganador, también fue el cuadro donde supo jugar Jefferson Farfán hace mucho tiempo.

En la próxima jornada de Eredivisie estará jugando como local el FC Emmen vs. RKC Waalwijk este sábado 13 de agosto de la (1:00 PM - HORA PERUANA) en el 'De Oude Meerdijk Stadion', ahí deberán buscar sus primeras unidades. Mientras que, PSV Eindhoven visitará a los 'Go Ahead Eagles' el mismo día, desde las (11:45 AM - HORA PERUANA) en el 'De Adelaarshorst'.