Se difundió una conversación donde indica el medio ‘Planeta de Futebol’ que Paolo Guerrero se habría ‘picado’ tras ser comparado con el delantero del Flamengo, ‘Gabigol’. En unos screeshots se dejaría ver la molestia del delantero peruano tras la supuesta superación del atacante brasileño con el ‘Depredador’.

Esto es lo que habría respondido Paolo Guerrero: “Vamos. Tengo goles en Europa para el Bayern, goles para el Hamburgo, goleador de selección en Copa América, gol de campeón del mundo en semifinales y final. ¿Quieres que siga?”, fue lo que se indica que el delantero peruano agregó tras ser comparado con ‘Gabigol’.

Todo indica que esta conversación se habría dado con un hincha del Corinthians ya que Paolo Guerrero le respondió: “Con mayor razón, si yo he marcado los 2 goles más importantes de la historia de tu club, no publicaría eso. Él (Gabigol) tiene que comer mucho arroz y frijoles para compararlo conmigo. También tengo goles en el Mundial de Clubes y en el Mundial de selecciones. Entonces se debería publicar también lo que él no tiene y yo sí tengo. Abrazo mi amigo”.

Finalmente con la persona que hablaba le hizo saber que le gustaría que él (Paolo Guerrero) regrese al ‘Timao’ para finalizar su carrera futbolística en el primer club que jugó en Brasil, a lo que el delantero respondió: “Sí pero, no depende de mí, amigo. Solo si Corinthians me quiere”, finalizó el ‘Depredador’ en la supuesta conversación.