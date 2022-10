Las noticias sobre las posibles salidas de la próxima cita mundialista de algunas selecciones nacionales, siguen apareciendo. En esta oportunidad, una novedad desde el otro lado del mundo, remece las redes sociales. Porque un equipo, ya clasificado por sus propios medios, tiene problemas internos, y sus propios intérpretes piden ser expulsados de 'Qatar 2022'. Una historia sin precedentes.

Mediante un comunicado oficial presentado por 'un grupo de deportistas' de Irán, se pide la suspensión de la Federación Iraní de Futbol (FFIRI), por temas sociales que están dañando la tranquilidad de todo el país. Esto como medida de protesta, porque es insostenible lo que se está viviendo en esta nación. Exponen todo esto, mediante un sentido mensaje, donde describen lo que está pasando.

"La brutalidad y la beligerancia de Irán hacia su propio pueblo ha llegado a un punto de inflexión que exige una disociación inequívoca y firme del mundo del fútbol y del deporte. La abstención histórica de la FIFA ante los atolladeros políticos a menudo solo se ha tolerado cuando esas situaciones no hacen metástasis en la esfera futbolística… El fútbol, que debería ser un lugar seguro para todos, no es un espacio seguro para las mujeres, ni siquiera para los hombres". Precisa al inicio del mensaje, donde también tocan un detalle importante, que no se debe dejar de lado.

"A las mujeres se les ha negado sistemáticamente el acceso a los estadios de todo el país y se las ha excluido sistemáticamente del ecosistema del fútbol en Irán, lo que contrasta con los valores y los estatutos de la FIFA". Es lo que comentan, como una alerta para lo que podría ser un problema mucho más grande mientras se celebre un evento deportivo como 'Qatar 2022'. Mientras el pueblo se enfoca en un tema de entretenimiento, las cosas se podrían complicar aún más, dan a entender.

Según también presenta como base fundamental para reclamar este hecho, la propia 'CNN Internacional' habría tomado posición para solicitar los comentarios por parte de la FIFA y la FFIRI. Como se sabe, allá por septiembre del presente año, Mahsa Amini, una mujer de 22 años, murió luego de ser detenida por la policía de la moral en ese país, por no llevar a su hijo de forma correcta. Desde ahí, nació una represión gigante, la cual no tiene final.

El 'Diario Marca' de España da información extra sobre quienes son los responsables de este movimiento: "La carta enviada por el bufete de abogados español Ruiz-Huerta y Crespo está firmada, entre otros, por Ali Karimi y Mehdi Mahdavikia -ex capitanes de la selección nacional de Irán- y por los ex miembros del equipo nacional Mehrdad Pooladi y Behshad Yavarzadeh". ¿Qué dirán desde FIFA? Vamos a ver el desenlace de este tema importantísimo, si piensan suplantar a Irán por otro país. Perú podría levantar la mano.