Este jueves 22 de septiembre, Polonia y Países Bajos jugaron por la fecha 5 de la UEFA Nations League. Chocando el plantel de Robert Lewandowski ante el de Memphis Depay, el partido se desarrolló en Varsovia y fue triunfo del visitante con goles de Cody Gakpo y Steven Bergwijn.

Mostrando un juego agresivo, Países Bajos se hizo gigante en Varsovia y a través de Cody Gakpo encontró el primero del partido apenas iniciado el enfrentamiento. Más precisamente al minuto 13 del cotejo, el cuadro visitante organizó una interesante jugada en ofensiva que terminó cunado Gakpo empujó el balón.

Intentando reaccionar, Polonia no tuvo mayores posibilidades ante Países Bajos. No teniendo peso ofensivo y viéndose a Robert Lewandowski muy solo, el ariete del FC Barcelona no pudo hacer mucho de cara al arco del visitante.

Golpeando por segunda vez en el inicio del segundo tiempo, Países Bajos volvió a armar una interesante ofensiva. Anotando Steven Bergwijn a los 60 minutos del complemento, el tanto fue la recompensa que busco el cuadro foráneo.

De esta forma, con tres importantes triunfos conseguidos de visita, Países Bajos tomó Varsovia y la cima del grupo D por la UEFA Nations League. Transcurrida la quinta fecha, el cuadro de Virgil Van Dijk y Memphis Depay es líder con 13 puntos, seguido de cerca por Bélgica con 10, Polonia con 4 y último Gales con una unidad.

Polonia vs Países Bajos: resultado por la UEFA Nations League

PREVIA

Los Países Bajos buscarán estar un paso más cerca de reservar su lugar en las semifinales de la 'Liga de Naciones de la UEFA' cuando viaje a Varsovia para enfrentar a Polonia en su penúltimo partido del Grupo D de la Liga A este jueves por la tarde, (1:45 PM - HORA PERUANA) en el 'Estadio Nacional de Varsovia'.

Mientras que los anfitriones han ganado únicamente cuatro de sus últimos 10 partidos internacionales en casa, la Oranje está invicta en cada uno de sus últimos siete partidos a domicilio en todas las competiciones. Polonia no la pasa bien, y buscará ante el equipo sensación de este grupo, hacer una diferencia, se encomiendan a los goles de Robert Lewandowski.

Después de comenzar su campaña en la Liga de las Naciones con una victoria en casa por 2-1 contra Gales en junio, Polonia ha acumulado desde entonces solo un punto de los nueve disponibles. Por eso se puede calificar como un cuadro urgido de unidades, y como local antes, Países Bajos es su momento perfecto para poder demostrar que están para cosas serias. Un empate 2-2 a domicilio contra Holanda se intercaló entre dos derrotas contra Bélgica, incluida una dura paliza por 6-1 en Bruselas.

Holanda está en una posición sólida para asegurar el primer lugar en el Grupo 4 de la Liga A y avanzar a las semifinales de la Liga de las Naciones, luego de ganar tres y empatar uno de sus primeros cuatro partidos. Una impresionante victoria por 4-1 a domicilio contra los exnúmeros uno del mundo, Bélgica, inició su campaña con estilo, pero desde entonces han trabajado para los otros siete puntos acumulados. En otras palabras, nos espera un gran partido.

POSIBLES ALINEACIONES / POLONIA VS. PAÍSES BAJOS:

XI POLONIA: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Kiwior, Reca; Krychowiak, Linetty; Frankowski, Zielinski, Zalewski; Lewandowski.

XI PAÍSES BAJOS: Cillessen; De Ligt, Van Dijk, De Vrij; Dumfries, Berghuis, Koopmeiners, F. de Jong, Malacia; Gakpo, Memphis.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL POLONIA VS. PAÍSES BAJOS?

Polonia estará jugando como local ante Países Bajos en el 'Estadio Nacional de Varsovia', este jueves 22 de septiembre a las (1:45 PM - HORA PERUANA). Partido correspondiente a la Liga de Naciones (Grupo D).

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE POLONIA VS. PAÍSES BAJOS?

