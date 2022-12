La Albiceleste no solo ganó un dramático partido ante Países Bajos, también tuvo un encuentro muy caliente. Es que sufrir un empate agónico antes de finalizar los 90 minutos, es realmente frustrante para un equipo que hizo de todo para ganarlo. Felizmente, gracias al Dibu Martínez, hoy siguen felices.

Luego de todas las emociones vividas, Lionel Messi tuvo un momento incómodo con Wout Weghorst, delantero Naranja que hizo dos goles contra ellos y que el jugador del PSG lo trató como Bobo en medio de una entrevista con una canal internacional.

“El 19 desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas (…) Me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, me gusta que me respeten también. El técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros”, respondió Messi por la bronca que le generó el jugador neerlandés.

Esas palabras tuvieron respuestas por el atacante europeo, quien ante los medios afirmó que solo quería darle la mano al astro argentino y como respuesta solo recibió un insulto.

“Yo quise darle la mano después del partido le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado”, señaló Weghorst.

Cabe destacar que el neerlandes, tuvo que aguantar el palabrerío de Lisandro Martínez y Sergio Agüero, quienes lo encararon cuando intentó acercarse a Lio.

Ahora, Argentina enfrentará a Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022 el próximo martes 13 de diciembre desde las 14:00 (hora peruana) en el Estadio Lusail.