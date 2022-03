El ex asistente técnico de Jorge Sampaoli, Carlos Desio, habló sobre el pasado deportivo de Christian Cueva en el Santos de Brasil.

Hoy está viviendo un excelente momento de trabajo, pero no siempre fue así y es bueno recordarlo para entender su mejoría. Quien salió a analizar en primera persona lo que fue la peor estación profesional de Christian Cueva quizás. El ahora entrenador de Sport Huancayo, Carlos Desio, fue el segundo de Jorge Sampaoli en Santos de Brasil.

Por eso, tiene la autoridad para revelar algunos detalles desconocidos en una charla con ESPN Perú: "Christian es un jugador de mucha calidad, la que tiene es de los jugadores diferentes y por ahí en Santos en la parte defensiva no encajó, le costaba mucho lo que es el retroceso y la marca, no la siente tanto y Sampaoli le exige mucho en los jugadores, no solo en la parte ofensiva sino en la defensiva".

Lo conocía muy bien y lo aguantó hasta donde más se pudo, pero lastimosamente 'Aladino' estaba con la cabeza en otro lado según se entendió: "Después la calidad que tiene lo nota todo el mundo, es un jugador diferente, lo está demostrando ahora, lo demostraba antes y lo va a seguir demostrando". Precisó el entrenador de moda en la 'Liga 1'.

Así mismo, también recordó que compartió con 'El Tigre' Gareca allá por los noventas: "La experiencia que tengo con Ricardo es de un profesional, estaba en uno de sus últimos años de carrera, creo que ahí se retira. La verdad me dejó una impresión muy buena en la parte del profesionalismo y en la que nos aconsejaba mucho a nosotros los jóvenes que recién estábamos haciendo hincapié en el primer equipo. Después lo demostró como director técnico, la verdad en un nivel muy alto pudo llevar a Perú a un Mundial y ahora está con la posibilidad de nuevo, eso no es poca cosa". Más entrenadores como Desio por favor, que vengan del extranjero y sumen un montón.