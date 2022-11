Estamos a muy poco de poder vivir la fiesta máxima del fútbol mundial. Y una leyenda del fútbol peruano, como Claudio Pizarro, reveló su equipo predilecto. Quien ahora mismo ejerce un cargo importante dentro del universo Bayern Múnich, como embajador, además, de ser una voz consultiva constante para la Bundesliga en Latinoamérica. Por eso, cada entrevista que entrega, es riquísima para analizar.

El popular 'Pizarrinha' en esta oportunidad habló sobre lo que será el Mundial 'Qatar 2022', y el equipo que estará apoyando con todo su cariño. Demostrando una afinidad por un cuadro que obviamente estará en competencia, porque cuenta con una historia de por medio, basada en el respeto y el cariño por los años vividos en esa sede. Todo esto lo comenta en una entrevista al portal internacional: Goal.

Lo que menciona el ex Alianza Lima, que prometió estar en nuestro país pronto, para realizar su despedida, es que ama el lugar donde nació, pero lastimosamente no estará en competencia: "Cuando Perú no está uno de los países que apoyo es Alemania, obviamente. Tengo mucha relación con el país alemán. Lamentablemente, Italia no va a estar en el Mundial, tengo el pasaporte italiano".

Tiene un grupo selectivo de amistades que podrán estar jugando en esta cita mundialista organizada por el ente mayor del balompié mundial, FIFA: "Voy a apoyar a todos mis compañeros, para mí es importante siempre estar ahí con ellos, yo tengo muy buenos amigos en el fútbol y cada vez que jueguen el país de ellos voy a estar apoyando a todos mis compañeros o amigos con los que jugué".

Claudio Pizarro después de su retiro, está haciendo gestiones más de comunicador, hablando desde su experiencia sobre los diversos ambientes del fútbol internacional. Todavía no quiere asumir un cargo administrativo o como director técnico. Desea continuar su proceso de aprendizaje, para asumir retos más grandes con el paso de los años. Vamos por eso, goleador.