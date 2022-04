El pasado jueves 7 de abril, Sao Paulo de Brasil derrotó por 3-2 a Ayacucho FC en el estadio Nacional de Lima en el debut de la Copa Sudamericana. El estratega Rogerio Ceni se mostró muy contento por el desempeño de sus dirigidos, de los cuales se podía ver nombres nuevos como es el caso de Talles Costa, Juan, Marquinhos y Moreira que se hicieron presentes en el torneo internacional.

Rogerio Ceni destacó la labor realizada por el cuadro peruano en el partido de la Copa Sudamericana: “Creo que empezamos muy bien, pudimos tener un partido más fácil, pero Ayacucho nos lo puso difícil. Tuvimos algunas cosas buenas, como el gol de Luciano, y logramos sacar los tres puntos, que era lo más necesario. La distancia de Brasil hasta aquí es larga y eso lo necesitábamos", declaró el exportero del cuadro la ‘Tricolor’ tras derrotar a los dirigidos por Alejandro Apud.

El técnico del conjunto brasileño también se refirió al desempeño de sus dirigidos en el estadio Nacional de Lima: “Ayacucho tiene un nivel de juego. No voy a hablar solo de los defensores, pero nuestra defensa no lo hizo bien. Hicimos dos salidas equivocadas y otro balón, y no pudimos encajar el gol. Ganamos en un momento delicado que estábamos viviendo”, declaró.

Tras la victoria, el conjunto ‘Tricolor’ se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones como único líder con 3 puntos, mientras que Ayacucho FC se encuentra en el fondo. Cabe resaltar que solamente los primeros de cada grupo clasifican a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, por lo que los dirigidos por Alejandro Apud tendrán que buscar la victoria cuando enfrenten a Wilstermann el próximo miércoles 13 de abril en Bolivia.