Cuando todos imaginaban que iba a ser un cotejo muy abierto, donde estarían reinando los ataques constantes de ambos cuadros, estuvieron totalmente equivocados. Porque avisamos en la previa que este duelo de gol de Harry Kane iba a ser sumamente cerrado por muchos aspectos. En principio por el estilo de juego del cuadro que hacía esta vez de visitante.

Los 'Wolves' desde hace mucho muestran una faceta más conservadora, buscando siempre el arco en cero, y partir desde ahí para sorprender. Por eso en este partido contra los 'Spurs', no cambió mucho y las estadísticas nos dicen eso. Todos los remates desde media o larga distancia no pasaron mayor peligro, pero fueron una medida constante del cotejo en general.

El gol del cuadro local lo marcó la principal carta en ataque, Harry Kane. Luego de una jugada personal importante del refuerzo estrella procedente del Inter de Milán. Ivan Perisic hizo de las suyas, y demostró su jerarquía para tomar decisiones. Cediendo el balón para el capitán de la Selección Inglesa, quien está fino, con ganas de levantar un título este año con la dirección de Antonio Conte, desde los banquillos.

Luego de esto no se puede decir mucho, porque simplemente Wolverhampton intentó sacarse el resultado negativo de encima, pero sin mostrar mayores herramientas, fue casi inerte. Sostuvo bien la defensa de Tottenham casi sin despeinarse, y se llevó los tres valiosos puntos presentados en la mesa de juego. Alcanzando la línea de 7 unidades en las tres primeras jornadas, con 2 victorias y un empate.

Lo que vendrá ahora será algo sumamente distinto, porque Tottenham visitará al histórico Nottingham Forest en 'The Nottingham Forest Football Club' el domingo 28 desde las (10:30 AM - HORA PERUANA). Mientras que recibirá como local al nuevo millonario, Newcastle United, el mismo día pero desde las (8:00 AM - HORA PERUANA). Veremos si logran cambiar sus destinos, en principio nos dijeron hoy esto.

ESTADÍSTICAS DE TOTTENHAM HOTSPUR VS. WOLVERHAMPTON:

PREVIA - TOTTENHAM HOTSPUR VS. WOLVERHAMPTON:

Para continuar en la senda de grandes partidos internacionales, pasamos a revisar ahora lo que será un cotejo entre dos equipos diferentes. Tottenham Hotspur será local en el 'Tottenham Hotspur Stadium' ante un siempre incómodo Wolverhampton, el cual buscará seguramente su funcionamiento más cómodo. Siendo duro desde las líneas defensivas, y atacar los espacios rivales en la salida.

El local buscará llegar a los 7 puntos de la manera más tranquila, porque el triunfo en la primera jornada con la victoria ante Southampton por 4-1, y el último empate 2-2 contra Chelsea. En esa línea de todavía no conocer derrota, no tienen parametrado el tema de caer ante un rival de menor fuste como el caso de los 'Wolves'. En la previa parece así, pero a la hora de la hora puede ser diferente.

Por su parte, el cuadro dirigido por el técnico portugués, Bruno Lage, desde el comienzo de la Premier League, todavía no conoce la victoria. Siendo esta visita a la cancha en Londres un escenario casi perfecto, para poder verse envuelto en un resultado dentro de la categoría: histórico. Les costará mucho, pero quien sabe si mandan un 'batacazo' común en la competencia local.

En Tottenham hay un problema mayúsculo, porque la lesión muscular reciente del 'Cuti' Cristian Romero abre el debate para conocer a su reemplazo. Sea Davinson Sánchez, Clement Lenglent, o Japhet Tanganga, ninguno está al nivel actual del defensa central argentino. Mientras que en los 'Wolves', están confirmadas las ausencias de Nelson Semedo, Joao Moutinho y Adama Traore. Un escenario para disfrutar si eres hincha neutral, hay aviso de buen fútbol.

POSIBLES ALINEACIONES TOTTENHAM VS. WOLVES:

XI TOTTENHAM: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son.

XI WOLVES: Sa; Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Dendoncker, Neves; Guedes, Podence, Neto; Hwang.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL TOTTENHAM VS. WOLVES?

Tottenham Hotspur será local ante el Wolverhampton, este sábado 20 a las (6:30 AM - HORA PERUANA), en el 'Tottenham Hotspur Stadium'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE TOTTENHAM VS. WOLVES?

