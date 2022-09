Alianza Lima y Universitario de Deportes, se verán las caras este domingo en una edición más del clásico del fútbol peruano. El cuadro de Carlos Bustos llega a este duelo con una racha importante de 9 partidos sin conocer la derrota, mientras que la 'U' viene de un triunfo que le dio vida en el Torneo Clausura. En ese sentido, Diego Guastavino, exjugador 'crema' se refirió a este trascendental duelo, y al polémico comentario que hizo el periodista Silvio Valencia sobre Jefferson Farfán en los últimos días.

El futbolista uruguayo empezó contándonos algo sobre su actualidad en el fútbol de Uruguay. "Estuve en Atenas de San Carlos hasta junio, después rescindí contrato y ahora estoy en Progreso ya casi dos meses que estoy acá intentando encontrar la mejor forma. Trata de rendir para el equipo, para sentirme bien y tratar de demostrarme que todavía puedo estar en competencia en un torneo tan difícil y complicado como la Segunda División de Uruguay. Las características de juego son bastante distintas y hay que adaptarse, porque las canchas que hay no son las mejores. Trato de tener minutos, para poder seguir jugando y estirando la carrera con buenos rendimientos, que es lo que más quiero".

Sobre sí le llego una oferta del algún equipo de la Liga 1 al inicio de la temporada 2022. "Sinceramente, contactos reales no he tenido, consulta que otras si por mi situación, pero realmente lo miraría con buenos ojos tener una posibilidad de volver al fútbol peruano, no cierro las puertas porque es un lugar que me atrae todavía. Más aún en un país donde me sentí muy cómodo, desde el primer momento la gente me recibió de una muy buena manera. Me sentí muy bien allá y si se da una oportunidad de volver lo haría con gusto. Sin embargo, hasta el momento nadie se ha comunicado conmigo, pero estoy abierto a escuchar y lo más importante es tener las ganas y el deseo de seguir compitiendo".

Sobre el clásico entre Alianza Lima y Universitario. "Si estoy al tanto de como va el torneo, y en que condiciones llegan los dos. Es un clásico, obviamente que si uno llega de mejor manera, es otra motivación, otra energía que te puede llevar a la victoria, pero son clásicos que se juegan de una forma especial, por lo que se vive en la semana previa, el día del partido. Alianza viene con una racha importante, y la 'U' tiene la chance de poder ganar y prenderse en la parte alta de la tabla, obviamente tiene condiciones para ganar. Será un clásico apasionante y espero que la 'U' se lleve los tres puntos para posicionarse en los primeros lugares".

Sobre la posible presencia de Jefferson Farfán. "Obviamente, Jefferson es un jugador con mucha experiencia y jerarquía, que le da creo yo una cuota de calidad a su equipo, y si llega a tener minutos, Universitario tiene que estar al pendiente de lo que pueda hacer él para tenerlo controlado. Sin embargo, creo que lo más importante es tratar de contrarrestar el funcionamiento colectivo de Alianza, cortarle los circuitos para después poder dañarlo y sacar una ventaja en el juego y en el resultado".

Asimismo, se refirió al polémico comentario que el periodista Silvio Valencia hizo en el programa 'Minuto Caliente', al aconsejar a Carlos Compagnucci de ir a "romperle la pierna" a la 'Foquita' en el clásico. "Yo no comparto esas ideas de ir con intención de hacerle el mal a un colega o a un jugador. Sé que hay gente que le atrae esa forma de competir, pero no la comparto. Lo más correcto para poder parar a Farfán simplemente hay que estar atento, concentrado, hacerle una marca, obviamente con mucha agresividad, pero muy leal. O sea una marca que sea parte de la competencia y no de una forma desleal. Le tengo rechazo a esas cosas, y si luego pueden pasar cosas en la cancha por la agresividad a la hora de disputar un balón, pero de ahí ir a 'romperlo' no me gusta. Estoy muy lejos de esos pensamientos".

El jugador de 38 años también se refirió a un posible retiro en la 'U', y reveló que es algo que ve muy 'lejano'. "Sería muy difícil tener nuevamente una posibilidad para volver al club y tener un retiro en Universitario. Sé que es muy lejano y no sería factible. Han pasado grandes jugadores por la 'U' que han dejado huellas grandes, y no han tenido esa oportunidad. Yo lo veo muy lejano, pero si siempre los buenos deseos para el club que pueda encaminarse como institución, como club, ir formando un Universitario que pelee cosas importantes para obtener logros deportivos. Siempre voy a tener un sentimiento especial por el club".

Diego Guastavino con Universitario de Deportes

Tras jugar en Uruguay, Suiza, Noruega y México, el mediocampista ofensivo llegó a Universitario como uno de los principales refuerzos para la temporada 2013. La tarea no era fácil, pues el cuadro crema venía de dos campañas llenas de decepciones deportivas y problemas económicos, por lo que la situación no era ideal.

Cabe resaltar que su inicio no fue el esperado, ya que tuvo una importante lesión que lo alejó varias fechas de las canchas, aunque, cuando se recuperó, su aporte fue vital para qué la escuadra merengue gane su liguilla y, posteriormente, el título nacional. En aquel torneo, el uruguayo jugó 37 partidos, marcó 10 goles y brindó 7 asistencias. Fue elegido dentro del once ideal del campeonato, una hazaña que es considerada como la mejor de su carrera.

Universitario lo quiso retener para el 2014, pero el Querétaro se lo llevó para reforzar a su plantel. Aunque el mal rendimiento y la llegada de Ronaldinho al equipo mexicano habría provocado su salida ese mismo año. Para el 2015, fichó por la Universidad de Concepción de Chile, pero no logró destacar. Dos años después de salir campeón con la crema, Guastavino volvió a la "U” y fue presentado por todo lo alto en el cuadro crema.

Su llegada fue recibida con mucha ilusión entre los merengues, más aún cuando el equipo se adjudicó el Torneo Apertura 2016 con el uruguayo como uno de los protagonistas. Si bien no logró repetir su destacada actuación como en su primera etapa, ‘Guasta’ jugó 63 partidos y marcó 12 goles hasta su salida a finales del 2017. Lo que lo convirtió en un jugador muy importante y querido hasta el momento para el club de Ate.

¿Cuándo se juega el clásico entre Alianza vs. Universitario?

Una nueva edición del clásico del fútbol peruano se llevará a cabo en el Torneo Clausura. El partido entre Alianza Lima vs. Universitario se ha programado para el domingo 4 de setiembre, en el Alejandro Villanueva, a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana). Cabe mencionar que a la fecha las entradas para el clásico se encuentran totalmente agotadas, por lo que Matute será una fiesta total.