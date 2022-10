Pablo Lavandeira recibió su nacionalización peruana tras cumplir con todo el trámite correspondiente. El volante de Alianza Lima ayer acudió a la sede de Migraciones en Breña a la ceremonia de juramento como nuevo ciudadano peruano.

A raíz de que el futbolista ya es peruano, se comenzó a especular sobre la posibilidad de que el ex Universitario de Deportes pueda ser convocado a la selección peruana y así sumarse al universo de jugadores de Juan Reynoso.

En consecuencia, el mediocampista de 32 años se refirió a esta posibilidad y mencionó que trabajará muy duro para que en algún momento se pueda dar la opción de ser convocado. Además, indicó que tiene mucho respeto por los que ya forman parte de la 'Bicolor'.

"Tengo mucho respeto por los jugadores que compiten en ligas importantes, pero claramente sé que soy elegible y trabajaré para que, en algún momento, tenga esa posibilidad de ser convocado”, manifestó Pablo Lavandeira.

Finalmente, concluyó la nota diciendo: “Tengo que estar a la altura, si me toca, y, por qué no, devolverle al Perú todo lo que me ha dado desde dentro de una cancha, defendiendo su camiseta”.