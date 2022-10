Perdiendo la gran chance de sumar puntos en condición de local, Atlético Grau dejó escapar una inmejorable ocasión para que siga peleando en la cima del Torneo Clausura de la Liga 1. Igualando sin goles ante Carlos Stein por la fecha 14 en el estadio Municipal de Bernal, el plantel de Gustavo Álvarez le dejó el camino libre a Alianza Lima y Sporting Cristal.

Si bien no perdió, que es sobre el papel lo principal, el cuadro de Atlético Grau tuvo el balón mayor tiempo y las ocasiones más claras también. Recurriendo al juego brusco en algunas ocasiones, Manuel Tejada y Rodrigo Salinas fueron amonestados.

Por el lado de Carlos Stein, que pelea por mantenerse en la Liga 1, el plantel no tuvo ocasiones de gol o al menos no grandes alternativas. Más bien perdió intensidad con la amonestación de José Cotrina, mediocampista que estaba posicionado para aguantar el ataque rival.

Ahora Atlético Grau, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, tendrá que medirse ante Alianza Atlético de visita este domingo, mientras que Carlos Stein ante la Universidad San Martín en condición de local, un duelo ligado directamente a la baja.

PREVIA

En un partido vital para ambos equipos, Atlético Grau juega ante Carlos Stein por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Enfrentándose este martes 4 de octubre a la 1:00 PM. en el estadio Municipal de Bernal, uno lucha por seguir en la cima, mientras que el otro quiere escapar del descenso.

Con realidades distintas, Atlético Grau y Carlos Stein juegan hoy en el estadio Municipal de Bernal. Estando el plantel norteño de local, el conjunto entrenado por el técnico Gustavo Álvarez ha realizado una campaña de ensueño. Protagonista del Torneo Clausura, el cuadro local buscará vencer a Carlos Stein para seguir peleando por la cima del certamen.

Mientras que para Carlos Stein se viene complicando. Con 16 puntos en la tabla acumulada de la Liga 1, el cuadro hoy está en zona de descenso directo. Esperando ganar y rezando para que la Universidad San Martín y Ayacucho FC no sumen, de obtener el triunfo sumará 19 unidades, para darle todavía aire en la lucha por escapar del fondo.

Atlético Grau vs Carlos Stein: marcador EN VIVO y EN DIRECTO con el resultado ONLINE de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1

Atlético Grau vs Carlos Stein: ¿A qué hora juegan ONLINE y que día se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1?

Atlético Grau vs Carlos Stein EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de Internet GRATIS y por radio Ovación en su versión ONLINE. El partido no será transmitido por ninguna señal oficial pues Atlético Grau no llegó a ningún acuerdo ni con GOLPERU ni con FPF para emitir su señal EN VIVO por televisión.