Este viernes 17 de diciembre, la Conmebol presentó el ranking de clubes 2021. En el, la entidad deportiva manifestó que, en el Perú, Sporting Cristal ocupa la primera casilla y la 35° a nivel general. Segundo sería Universitario de Deportes en la 46° y Alianza Lima tercero en la ubicación 52. A raíz de ello, Rainer Torres, exvolante peruano brindó una entrevista al diario La República mostrando su disconformidad.

“Con todo el cariño que le tengo al club, que me abrió las puertas en su momento cuando casi me retiraba del fútbol, no podemos decir que Sporting Cristal es el más grande del Perú”, declaró Rainer Torres, exvolante peruano y actual comentarista deportivo.

En esa línea, el exmediocampista Rainer Torres también recalcó que el club más grande del Perú es Universitario de Deportes. Así pues, el jugador que terminó su carrera en Sport Boys también dejó en claro que existen “muchos factores para determinar eso”.

“Universitario es el más grande del Perú, hay muchos factores para determinar eso y el que más lo junta es la U”, declaró Rainer Torres en entrevista con el diario La República. Hoy, con 41 años, el exvolante recuerda su paso por clubes peruanos como Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys y FBC Melgar.