La Universidad César Vallejo jugaría en el 2022 la Liga 1 y la Copa Libertadores, los ‘poetas’ necesitan reforzarse para la siguiente temporada para poder sobrellevar ambos certámenes, es por eso que el técnico José Guillermo del Solar en una entrevista con ‘Full Deporte’ aseguró que los trujillanos irán en busca de un delantero de la selección panameña.

+ "Juergón hasta el desayuno": más detalles de la supuesta salida de seleccionados de Perú

+ Situación tensa entre 'los Luis': Advíncula y Abram se agarraron a patadas durante entrenamiento

+ Tigre directo: Ricardo Gareca le respondió a Cesar Farías, entrenador de Bolivia

"Cuando terminamos la Fase 1 le ganamos un partido a Cristal 3-0 y en el acumulado estábamos cerca. Pensábamos que en la Fase 2 podíamos pelear el campeonato y la empezamos bien, pero a partir de la fecha 4 empezamos con una serie de lesiones y nos quedamos sin delanteros, además tuvimos que vender a Yorley Mena porque llegó una oferta irrechazable", agregó ‘Chemo’ Del Solar.

El estratega del conjunto ‘poeta’ habló sobre su participación en la Copa Libertadores 2022: "Tengo claro que el equipo va a llegar a la pre Libertadores mucho mejor preparado que el año pasado. El año pasado no hicimos ni un partido de preparación y cuando empezamos la pretemporada me dio Covid y no me autorizaron para volver a los entrenamientos hasta tres días antes del primer partido, yo no entrené con el equipo".

El exfutbolista siguió refiriéndose al torneo internacional que afrontará la UCV la siguiente temporada: "Ahora va a ser diferente porque el campeonato peruano empieza el 14 de enero, vamos a llegar con varios partidos del campeonato encima, el equipo va a llegar mucho mejor preparado sin ninguna duda y tenemos nuestras opciones, vamos a ver qué nos depara el sorteo. Nosotros somos un equipo modesto, no podemos competir económicamente con la 'U', Alianza, Cristal o Melgar porque tenemos límites salariales".

Finalmente, sobre los refuerzos que necesita el equipo dijo: "Solo podíamos contratar a un extranjero porque ya teníamos a los demás en el equipo con contrato vigente, como es el caso de Arquímedes Figuera, Jairo Vélez y Santiago Silva. Hemos escogido a un delantero extranjero, panameño que juega en su selección, tiene 26 años y estoy confiado porque me dieron muy buenas referencias, incluso 'Bolillo' Gómez me dio buenas referencias. Puede jugar por todo el frente de ataque, lo hemos traído pensando en un reemplazante de Yorley Mena".