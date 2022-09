La divertida publicación de Jefferson Farfán tras la pelea en vivo de Diego Rebagliati y Pedro García: "No sé si reír o llorar"

Habiendo marcado la noche deportiva del último jueves 1 de septiembre, en las pantallas de Movistar Deportes se oyó un audio que bien podría ser el reclamo del periodista Diego Rebagliati a su compañero Pedro García, por el tema de Jefferson Farfán en el clásico del fútbol peruano.

Sucediendo sin la imagen de ellos, pues justo el programa Al Ángulo se fue a un corte comercial, el audio sí se filtró en el que se pareció escuchar a Diego Rebagliati mandando a Pedro García “a la con…”, todo por el candente debate que sostuvieron sobre la 'Foquita'.

Tras ello, Jefferson Farfán empleó sus redes sociales para publicar una divertida imagen. Poniéndose a él en primer plano, la ‘Foquita’ se mostró carcajeándose de la risa junto a tres emojis: uno de tapándose la boca, otra de riéndose hasta llorar y otro de un sapo.

Pero eso no fue todo, Jefferson Farfán también colocó una frase que da más candela a la polémica: “No se si reír o llorar”, colocó el delantero de Alianza Lima, que viene preparándose para tener minutos en el clásico ante Universitario de Deportes.

Diego Rebagliati y Pedro García subieron la temperatura en un candente debate la noche del último jueves 1 de septiembre. Hablando sobre Jefferson Farfán, el primero comentó que se comunicó con la 'Foquita' y él le confirmó que no llegaba; mientras que el segundo mencionó que no era serio hablar de eso pues todos sabían que no tiene posibilidades de jugar.