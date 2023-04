La vida es un sinfín de acciones que se terminan contradiciendo cuando todo parece estar claro. Alianza Lima, FBC Melgar, Cienciano del Cusco, y otros clubes más, no están de acuerdo con el manejo de la Federación Peruana de Fútbol. El formato presentado por 1190 Sports, no les cierra para nada.

Ya sea por un tema económico, de dinero, o algún otro detalle cercano, no quieren pertenecer ahí. Pero, todo hace indicar que tienen razón en VIDENA, por contar con los poderes otorgados de forma legal. Agustín Lozano cree en ese trato, y nadie le hará cambiar de posición, de ninguna manera.

Por el otro lado de la calle, está GolPeru y su Consorcio del Fútbol Peruano. Los cuales parecen haber terminado su participación en nuestro país. Así lo cuenta en un relato impactante, Luis Carrillo Pinto, en su cuenta de Twitter. Donde se puede ver cómo interactúa con el dueño de la empresa, y el ex conductor del Show de Goles.

Así arranca Luis Carrillo Pinto, su participación dentro de esta historia: "Me quedé esperando varias horas la respuesta de confirmación para entrevistar a Paco Casal, dueño de Gol TV y socio de CFP/Gol Perú. Hoy por la noche se regresa a Uruguay. No había tiempo que perder. Me subí al auto, tomé la vía expresa y llegué a su hotel en San Isidro sin cita previa. Fui al lobby. Tuve suerte. Me lo encontré de una, sentado conversando".

Continuando su participación con bastante respeto, para buscar una frase potente: "Me presenté. No nos conocíamos. Le pedí una entrevista. Respondió: "Hace muchos años que no doy una nota, por ahí unos movileros (reporteros) que me agarraron al vuelo, ni a mis propios medios ni a grandes amigos, periodistas muy importantes se la concedí, vas a encontrar una en YouTube de hace diez años. Me gustaría decir muchas cosas, pero si te doy una nota a ti debo hacer lo mismo con otros que me lo pidieron antes". No me des una entrevista, dame una frase entonces, le dije. Respondió: 'Lo único que te voy a decir y que lo entiendan bien toda la gente de fútbol, que de UCI salís, pero del cementerio no, porque estás muerto. Y al fútbol peruano lo mataron"".

La cual encontró al final de todo, y sorprende cómo es que se maneja el mencionado mandamás de GolPeru: "Es la primera vez que me encontraba con Paco Casal. Estaba sentado en el sillón del lobby del Swisshotel. Dos cosas me llamaron la atención, su vestimenta, al estilo chico cool argentino de 20 años y tenía la pantalla de su celular rajada. A los 68 años es uno de los empresarios más ricos de Uruguay. A esa edad, un millón más o menos, no sé cuánta diferencia marque para él. Pero sí me quedé con una impresión. Ya no parece que le quedan muchas ganas de seguir peleando este tema. Me dio la imagen de que para él este ya es un tema cerrado. Da la sensación de un hombre que se siente traicionado. Incrédulo de la situación. Dispuesto a agarrar sus chivas e irse. Pero tampoco creo que haya tirado la toalla al 100%".

Cerrando su especie de entrevista con una potente oración, la cual nos da a entender que pronto podrían haber noticias sobre este ambiente nebuloso: "Si no que va a dejar que se moje quien se tenga que mojar. Y no va a ser agua tibia. Voy a ser infidente y soltaré otra frase que escuché de Casal al final: "Pensaron que podían venir a negociar conmigo y sacarme millones, pero se equivocaron, se toparon con una pared". Y me retiré".