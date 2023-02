La Liga 1 - 2023 ha iniciado con muchos problemas, debido a que seis clubes están en contra con el nuevo proyecto que ha propuesto la Federación Peruana de Fútbol. Todo esto también atrasó e hizo cambiar de planes a varios equipos que tenían algunas participaciones internacionales. Pero no solo ha perjudicado en esa parte, sino a los propios jugadores.

Uno de los que salió hablar sobre estos momentos que ocurren en el fútbol peruano, fue el defensa de la Universidad César Vallejo, Jersson Vásquez. Quien, en una entrevista con Radio Ovación, analizó lo que fue el debut de su equipo, además señaló que esto influye en el rendimiento del plantel.

"Dentro de todo se ha sumado un punto, no era lo que queríamos porque pensábamos que íbamos a empezar la Liga 1 de la mejor manera. Recién es el primer partido, queda mucho camino por recorrer. No demostramos nuestro nivel como en Uruguay. También, está el tema de la para, no sabíamos si íbamos a jugar o no. No son excusas, pero es parte de", aseguró.

FOTO: OVACIÓN

Además, el futbolista del cuadro Poeta, opinó acerca de lo que está aconteciendo en nuestro balompié peruano.

"Es una lástima lo que está sucediendo. Los walk overs se ven en el barrio, no en una liga profesional como la nuestra. Eso me deja apenado. Espero que todas las partes lleguen a buen puerto y que por el bien del fútbol peruano, esto se solucione de una vez", puntualizó.



Cabe mencionar que la UCV para esta siguiente fecha se medirán ante Academia Cantolao, en calidad de visitante, este 11 de febrero. En el estadio Iván Elías Moreno, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.