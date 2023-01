Junto a otros partidos: Alianza Lima vs. Deportivo Municipal no recibió permisos de la Policía Nacional del Perú

El fútbol peruano está en una novela donde los protagonistas no se ponen de acuerdo, y están buscando cada uno de sus intereses. La Liga 1 se puede decir que está posponiendo de forma sistemática, debido a las informaciones que van apareciendo en las últimas horas. Con lo reciente, podemos vislumbrar algo extra.

Resulta que la semana que pasó, no se jugó en el Perú por un tema de seguridad, social, política, otros aspectos añadidos. Pero la vida continuó en todo el país, en el plano del entretenimiento, y los conciertos de cualquier rubro, siguieron su curso. Ese hecho molestó a los fanáticos, quienes preguntaron razones, para no jugarse la Liga 1.

Hasta el momento no existe una certeza absoluta, pero si hay un nuevo dolor de cabeza. Cuando todos creían que ya estaba solucionado todo el tema que correspondía al ambiente gubernamental. Apareció otro detalle, que se interpone a las planificaciones del torneo local, aplazando más tiempo los arranques.

El periodista deportivo de RPP Noticias, Kevin Pacheco, reveló al detalle, los motivos de por qué no se retomará el fútbol en nuestro régimen: "La PNP no autorizó el plan de seguridad para cuatro partidos de la Liga 1 el fin de semana: Alianza Lima - Deportivo Municipal. Cantolao - Sport Boys. Binacional - ADT. Melgar - Garcilaso. Los encuentros, según documento, no se pueden jugar ni a puertas cerradas".

Y acá entra la mayor duda para la Federación Peruana de Fútbol, encargada de darle orden a su campeonato: "Para agregar: hasta ahora los otros 5 partidos de la fecha no tienen observación o impedimento para que se jueguen. ¿Puede disputarse la fecha con solo los 5 encuentros? Depende de la FPF". Es todo un problema, parece que dará para largo el tema de las discusiones.