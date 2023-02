Vamos a poner una premisa muy considerable, la cual nos dice que la información se debe dar, explicar, y poner en contexto para que no se creen malos entendidos. El clásico del fútbol peruano hasta este momento no tiene opción de ser transmitido tanto por televisión, radio, ni las redes sociales.

Ahora, vamos a contar por qué. Según pudo conocer Bolavip Perú, existe un problema enorme por parte del Consorcio GOLPERU, el cual tiene que ver con la medida cautelar impuesta por la Federación Peruana de Fútbol. Donde se determina que los contratos firmados sin su supervisión no tienen valor. Por ende, no podrán ser transmitidos sin la supervisión de la FPF.

Cabe señalar que Universitario de Deportes firmó su renovación de contrato, aún cuando no tenía la facultad de realizarlo. Y ese es un dolor de cabeza para ahora, como también en el futuro. Ahora porque GOLPERU no tendría la facultad de poder llevar a cabo la televisación del duelo más importante de la jornada.

Y a futuro, porque al no ser validado por VIDENA este contrato nuevo de la "U" con el Consorcio GOLPERU, habrían demandas donde el principal perjudicado sería el club merengue. Por negociar facultades que no puede, y no debía, pero eso ya se verá, allá por la temporada 2025. Cuando quizás no siga Jean Ferrari.

Lo cierto es que ahora mismo, desde GOLPERU no desean meterse en problemas legales, y perder la chance de transmitir el partido entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. Por lo que estaría negando los permisos también para las redes sociales. Por un lado, como medida de protesta por la medida cautelar, y otra por darle un motivo para la Federación Peruana de Fútbol, que está vigilante para sancionar.

Todo esto con el paso de las horas se irá clarificando, hasta el momento en el canal del fútbol peruano no desea dar su brazo a torcer. Los próximos movimientos serán claves. Pero aquí nace un gran problema si se termina concretando lo que señalamos. ¿Quién se hace responsable de no ver este tipo de espectáculo deportivo? Pierden millones de hinchas, que no podrán ir a la cancha.